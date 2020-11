Weihnachtsshows mit Carmen Nebel: ZDF-Vertrag bis 2023 verlängert

Anzeige

Mainz. Die Moderatorin Carmen Nebel wird auch in den nächsten Jahren Weihnachtsshows im ZDF präsentieren. Der Vertrag mit der 64-Jährigen sei vorzeitig bis Ende 2023 verlängert worden, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Mainz mit.

Bereits am nächsten Mittwoch (2. Dezember) wird Nebel die Live-Benefizgala „Die schönsten Weihnachts-Hits“ moderieren. Am 24. Dezember ist dann die Show „Heiligabend mit Carmen Nebel“ geplant.

„Willkommen bei Carmen Nebel“ endet

Schon länger ist allerdings bekannt, dass das ZDF-Show-Format „Willkommen bei Carmen Nebel“ auslaufen wird. Die Live-Musikshow wird voraussichtlich 2021 zum letzten Mal zu sehen sein. Wegen der Corona-Krise war der Abschied auf das nächste Jahr verschoben worden.