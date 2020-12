Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten 2020: Sendetermine und Livestream

Anzeige

Seit 1970 wendet sich der amtierende Bundespräsident Deutschlands in einer Rede zu Weihnachten an die Bevölkerung. Aufgezeichnet wird die Ansprache in der Regel am 1. Weihnachtstag im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten.

Beherrschendes Thema der Rede dürfte in diesem Jahr die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Menschen in Deutschland sein. Bereits in seiner Weihnachtsgrußbotschaft an die Bundeswehr sprach Steinmeier von einem „schwierigen Jahr“ – viele Auslandsreisen, auch zu Soldaten, mussten abgesagt werden.

Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten wird jedes Jahr in der ARD und im ZDF ausgestrahlt, das sind die Sendetermine.

Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten im TV und Livestream

Die Sendetermine der Weihnachtsansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 25.12.2020:

Weihnachtsansprache 2020 als Wiederholung sehen

Haben Sie die Ausstrahlung verpasst, können Sie die Rede über die Mediatheken der ARD oder des ZDF auch im Nachhinein aufrufen.

Weihnachtsgruß des Bundespräsidenten an Bundeswehr-Soldaten

Einen gesonderten Weihnachtsgruß sendet der Bundespräsident jedes Jahr an Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeiter der Bundeswehr. Die diesjährige Grußbotschaft wurde am 20. Dezember ausgestrahlt. Hier können Sie die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Video sehen.