Wegen “Dschungelcamp”-Teilnahme von Sven Ottke: Henry Maske ist sprachlos

Anzeige

Anzeige

Noch sind die Kandidaten nicht offiziell von RTL bestätigt, doch ein Gerücht hält sich seit Wochen hartnäckig: Ex-Boxer Sven Ottke soll ins RTL-"Dschungelcamp" einziehen. Grund genug für seinen ehemaligen Sportkollegen Henry Maske, sich zu einer möglichen Teilnahme zu äußern. Maske sagte gegenüber der "Abendzeitung": „Ich muss zugeben, ich war sprachlos, als ich gehört habe, dass Sven in den Dschungel geht. Ich würde das nie tun. Beziehungsweise, wenn Sie diese News von mir hören, dann wissen Sie, dass ich in der allerletzten Zeit sehr, sehr viel sehr, sehr falsch gemacht haben muss. Ich bin mir sicher, dass Sven keine großen finanziellen Probleme hat. Daher verstehe ich es gar nicht.“

Doch auch Henry Maske würde niemals nie sagen: „Für mich gibt es nur einen Grund, warum man in diese Sendung gehen kann: Wenn man danach ein für allemal ausgesorgt hätte und nie wieder einen Tag in seinem Leben arbeiten müsste, so ist aber nicht. Daher gibt es für mich keinen Grund.“

Die erste Folge des Dschungelcamps läuft am 10. Januar 2020 um 21.15 Uhr bei RTL.

RND/lob