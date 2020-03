Anzeige

Nach den Sendern der Mediengruppe RTL verzichten auch ProSieben wegen der Ausbreitung des Coronavirus komplett auf Publikum bei seinen Shows. Das teilte der Sender am Donnerstagabend mit.

“Vorsicht ist der beste Schutz vor #Covid_19. Bis auf weiteres produzieren wir ab sofort alle Shows ohne Publikum”, schreibt ProSieben bei Twitter. Das gelte für die Aufzeichnung von “Joko & Klaas gegen ProSieben” am Freitag und Samstag in München, für “Wer schläft, verliert!” am Samstag sowie für “Late Night Berlin” und “The Masked Singer” in der kommenden Woche.

Vorsicht ist der beste Schutz vor #Covid_19. Bis auf weiteres produzieren wir ab sofort alle Shows ohne Publikum. Das gilt für die Aufzeichnungen zu #JKvsP7 am Freitag und am Samstag in München. Für #WerSchläftVerliert am Samstag. Und für #LateNightBerlin und #TheMaskedSinger. — ProSieben (@ProSieben) March 12, 2020

Zuvor hatte bereits RTL angekündigt, auf Zuschauer bei seinen Shows zu verzichten - betroffen sind unter anderem die beliebte Tanzshow „Let’s Dance“ und die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS).

