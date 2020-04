Wegen Corona: Zwei ZDF-Shows mit Thomas Gottschalk abgesagt

Anzeige

Anzeige

Mainz. Wegen der Coronavirus-Krise entfallen zwei Shows mit Thomas Gottschalk im ZDF. Die im Juni in Offenburg geplanten Aufzeichnungen der Formate "Gottschalks große Popshow" und "50 Jahre ZDF-Hitparade - die Zugabe" mit Moderator Gottschalk entfallen, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte.

Eine Sprecherin sagte, dass die geplante Geburtstagsshow für Thomas Gottschalk, der am 18. Mai 70 Jahre alt wird, hingegen ausgestrahlt werde. Das Live-Format sei für den 17. Mai um 22.15 Uhr vorgesehen. Der genaue Ablauf der Show in Corona-Zeiten stehe aber noch nicht fest.

RND/dpa