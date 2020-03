Wegen Corona: Zuschauer will Rundfunkgebühr nicht zahlen – ZDF antwortet

Anzeige

Im Zuge der Corona-Krise sind die wirtschaftlichen Folgen noch nicht absehbar. Besonders für jeden Einzelnen kann es zu finanziellen Schwierigkeiten kommen - deswegen setzen zum Beispiel einige Immobilienbesitzer die Mieten aus. Nun hat sich ein Zuschauer an das ZDF gewandt und gefragt, warum der Sender nicht auch auf den Rundfunkbeitrag verzichte, um solidarisch zu sein. Das ZDF antwortet bei Facebook.

Dort erklärt die Rundfunkanstalt, dass “unabhängige Informationen und hochwertige Unterhaltung” in diesen Zeiten “noch wichtiger als sonst” seien. Das ZDF berichtet auch von einem großen Interesse an den Inhalten des Senders. “Die Nachfrage nach unseren Sendungen ist mit der Pandemie stark gestiegen”, heißt es in dem Facebook-Post. Dafür würde die Rundfunkanstalt mit den Beiträgen bezahlt werden, so das ZDF.

Auf Facebook stößt die Antwort des ZDFs auf viel Zustimmung - knapp 1000 Likes und mehr als 130 Shares hat der Beitrag bereits bekommen. “Zum großen Glück sind wir in dieser Krise nicht auf die Privaten angewiesen. Vielen Dank für eure unaufgeregte und neutrale Berichterstattung”, schreibt etwa eine Nutzerin.

Der monatliche Rundfunkbeitrag ist seit Jahren Gegenstand von Diskussionen. Geplant ist, dass der monatliche Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro auf 18,36 Euro steigen soll.

RND/am