Wegen Corona: Veranstalter sagen “Willkommen bei Carmen Nebel” ab

Anzeige

Anzeige

Die TV-Show “Willkommen bei Carmen Nebel – Stars, Musik und Überraschungen“ soll eigentlich am 25. April im ZDF übertragen werden. Doch die Show der 63-jährigen Fernsehmoderatorin Carmen Nebel findet aufgrund des Coronavirus nicht statt. In der Abendsendung treffen normalerweise “hochkarätige Interpreten” und “internationale Showacts” aufeinander, so das ZDF.

Nach 17 Jahren ist Schluss

Laut Promipool handelt es sich um ihre Abschiedssendungen – nach 17 Jahren findet Nebels beliebte Schlager- und Promishow in diesem Jahr ein Ende. Es ist nicht bekannt, ob die betroffene Aprilsendung nachgeholt wird. Laut ZDF finden die nächsten und letzten “Willkommen bei Carmen Nebel”-Shows jedoch später im Jahr, am 19. September und am 12. Dezember, statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anzeige

RND/am