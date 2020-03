Wegen Corona: ORF-Mitarbeiter wohnen im Fernsehsender

Anzeige

Wien. Essen, Schlafen, Arbeiten - all das wird für viele Mitarbeiter des Österreichischen Rundfunk nun in sogenannten Isolationsbereichen im Sender stattfinden. Diese Maßnahme betrifft 180 Menschen am Wiener Standort und in anderen Landesstudios, wie die Seite “DerStandard” berichtete.

Auch die bekannten Moderatoren Armin Wolf, Nadja Bernhard, Tarek Leitner und Margit Laufer ziehen zunächst zwei Wochen in das ORF-Zentrum am Küniglberg in Wien - und später stößt auch der Moderator Tobias Pötzelsberger dazu. Bevor die Redakteure, Moderatoren und weitere Mitarbeiter jedoch in die isolierten Bereiche ziehen, werden sie medizinisch untersucht, so DerStandard.

Der Moderator von “Zeit im Bild” Armin Wolf kommentierte die Entscheidung auf Twitter: “Wir gründen jetzt eine Corona-WG am Küniglberg.”

Wir gründen jetzt eine Corona-WG am Küniglberg. ;-) https://t.co/WQoMa0Fl8b — Armin Wolf (@ArminWolf) March 23, 2020

Gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte der ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz über die Entscheidung: “Der ORF hat gerade jetzt den Auftrag, die Österreicherinnen und Österreicher unter allen Umständen mit umfassender Information zu versorgen. Wir werden alles Mögliche tun, um den Sendebetrieb in Radio, Fernsehen und online national und regional bestmöglich abzusichern”.

