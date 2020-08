Wegen Corona: Fällt die Helene Fischer Show 2020 ins Wasser?

Anzeige

Es wäre das lang ersehnte Comeback der Schlager-Prinzessin auf der großen Bühne - doch nun müssen Fans zittern, ob das ZDF die Helene Fischer Show 2020 produzieren und ausstrahlen wird. Wie die “Bild”-Zeitung am Montag in Berufung auf einen Insider berichtet, diskutiert der Sender derzeit, inwiefern die Show stattfinden kann.

Wer die Weihnachtsshow der Schlagersängerin schon einmal im Fernsehen verfolgt hat, wird wissen, dass die Gastgeberin dabei längst nicht nur auf der Bühne steht und ihre Songs performt. Vielmehr sorgten in den vergangenen neun Jahren Tanz- und Akrobatikeinlagen der Entertainerin und ihrer Dance-Crew zum Einsatz. Womit wir auch schon bei dem potenziellen Problem wären: Denn die dynamischen Bühnen-Performances sind wegen der geltenden Corona-Abstandsregeln kaum zu realisieren.

“Wenn man diese wichtigen Show-Elemente weglässt, würde das den Charakter der Sendung derart verändern, dass das Alleinstellungsmerkmal der Helene Fischer Show verloren ginge. Und das fänden weder Helene noch ihre Fans gut”, zitiert die “Bild” den Insider. Das ZDF lässt die Frage, ob die Show planmäßig produziert werde, bislang noch offen. In dem Bericht heißt es seitens des Senders: “Es gibt noch keine Entscheidung darüber, in welcher Form die ‘Helene Fischer Show’ in diesem Jahr produziert wird.”

Für Fans, die seit Monaten auf das Comeback der Sängerin warten, wäre die Absage der Show eine bittere Enttäuschung. Rund 6 Millionen Zuschauer schalten am 1. Weihnachtsfeiertag ein, wenn die Aufzeichnung der beliebten Sendung im ZDF ausgestrahlt wird.