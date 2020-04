Wegen Corona: Diese US-Serien drehen aktuell nicht mehr

Anzeige

Auch wenn in Deutschland wieder einige Serien ihren Drehalltag fortsetzen, sieht das in den USA anders aus: Erfolgreiche TV-Shows, die auch in Deutschland viele Fans haben, drehen in der Corona-Krise nicht mehr weiter. Bei den meisten Sendungen ist noch nicht bekannt, wann die Produktionen wieder losgehen werden.

“The Handmaid’s Tale”

Der Dreh für die beliebte Fernsehshow “The Handmaid’s Tale”, mit Elisabeth Moss (37) in der Hauptrolle, wurde bereits vor sechs Wochen eingestellt. Eigentlich sollte die Filmcrew die von den Fans langersehnte vierte Staffel produzieren. Moss postete auf Instagram ein Foto der markanten roten Magdkostüme und schrieb dazu: “Wir hoffen, bald wieder in Produktion zu sein, sobald dies sicher ist.”

“Friends” und “Succession”

Das Reunion-Special der beliebten 1990er-Jahre Sitcom “Friends” wurde von HBO Max verschoben. Zum Start der neuen Streamingplattform sollte das Wiedersehen von Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler und Joey eigentlich abgedreht sein. Die Fans hoffen schon seit Jahren auf ein Comeback der New Yorker Freunde, nun müssen sie sich noch etwas gedulden.

HBO musste ebenfalls die Produktionen der dritten Staffel von “Succession”, eine Serie über die Familie eines Medienmoguls, unterbrechen. “Wo immer möglich, schreiben unsere Autoren weiterhin aus der Ferne”, so HBO in einer Mitteilung laut “Indiewire”. Das Medienunternehmen verschob ebenfalls den Drehstart der beliebten Dramaserie “Euphoria” mit Zendaya (23) in der Hauptrolle.

“Grey’s Anatomy” wurde gekürzt

Die Spin-off-Sendung “The Walking Dead: World Beyond” sollte eigentlich am 12. April ausgestrahlt werden. Das Medienunternehmen AMC verschob die Premiere der Zombieserie auf unbestimmte Zeit, wie “Indiewire” berichtete. Das Coronavirus trifft auch Netflix: Der Streaminganbieter unterbrach die Produktionen von allen gescripteten Serien und Filmen in den USA und Kanada. Davon betroffen ist die zweite Staffel der beliebten Fantasyserie “The Witcher” und die neue Staffel von “Grace and Frankie” mit 80er-Ikone Jane Fonda (82) und Schauspielerin Lily Tomlin (80).

Die 16. Staffel “Grey’s Anatomy” wurde aufgrund des Coronavirus von 25 Episoden auf 21 Folgen gekürzt. Ellen Pompeo (50) als Ärztin Meredith Grey kommt aber in der 17. Staffel wieder.

