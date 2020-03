Wegen Corona: BRAVO Archiv stellt Ausgaben kostenlos zu Verfügung

Anzeige

Starschnitte, Foto-Love-Story, Dr. Sommer - wer erinnert sich nicht an den wöchentlichen Gang zum Kiosk, um die neueste BRAVO-Ausgabe zu kaufen? In Zeiten von Corona gibt es eine gute Nachricht: Man kann jetzt wieder in Erinnerungen schwelgen und alte Ausgaben der BRAVO lesen. Der Online-Shop “BRAVO Archiv” hat sich für diese “dunkle Zeit”, wie sie es auf ihrer Website nennen, nämlich etwas ausgedacht.

Sie bieten jeweils eine Ausgabe aus allen Jahren von 1956 bis 1994 kostenlos zur Ansicht an. Zusätzlich gibt es noch die berühmten Starschnitte. “Wir sind der festen Überzeugung, dass man mit schönen Erinnerungen und Nostalgie jede Zeit ein bisschen erträglicher machen kann”, so das Archiv auf ihrer Website.

“New Kids On The Block” auf dem 1990-Titelblatt

So kann man beispielsweise in der Ausgabe des Jahres 1990 ein Poster der Teenie-Band “New Kids On The Block” anschauen und natürlich eine der berühmten Foto-Love-Story lesen. Auf dem Cover von aus 1969 sind die Beatles zu sehen mit der Geschichte “Die Band des Jahres”.

Doch warum bietet “BRAVO Archiv” die Ausgaben gerade jetzt an? Um den Coronavirus zu bekämpfen, setzt die Gesellschaft auf sogenanntes Social Distancing. Das heißt für den Alltag unter anderem, dass soziale Interaktionen so weit wie möglich reduziert werden sollten. Man wird also viel Zeit zu Hause verbringen und diese Zeit muss gefüllt werden.

RND/am

