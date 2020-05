WDR 2 veranstaltet Autokonzert mit Joris

Anzeige

Düsseldorf. Viele Veranstalter werden derzeit während der Corona-Pandemie erfinderisch. Auch der WDR 2 plant zwischen Autokinos und Onlinekonzerten eine besondere Veranstaltung: Wie der Sender am Montag bekannt gab, wird Singer-Songwriter Joris am 26. Mai ab 22 Uhr bei einem Livekonzert in Düsseldorf auftreten. Der 30-Jährige werde dort auch seine bekanntesten Song wie “Herz über Kopf”, “Bis ans Ende der Welt” und “Du” vor 500 Autos performen.

“Ich stelle es mir ein bisschen skurril vor”, gestand der Sänger dem WDR 2. “Aber es wird bestimmt ein wunderschöner Abend.” Statt mit donnerndem Applaus können Zuschauer ihre Begeisterung in Form von Lichthupen, Blinkzeichen oder der Scheibenwaschanlage kundtun.

Tickets für das Konzert gibt es nicht zu kaufen, können aber am Montag (18. Mai) beim WDR 2 gewonnen werden – auch auf der Onlineseite. Und wer kein Ticket ergattert, kann das Konzert auch im Videostream auf der Website des Senders live mitverfolgen.