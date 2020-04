Warum dieser “Wer wird Millionär?”-Kanditat für Günther Jauch rappte

Anzeige

Anzeige

Das hat es in der Geschichte von “Wer wird Millionär?" noch nie gegeben: Kandidat Alexander Lemke saß in der am Montagabend ausgestrahlten Folge der Quiz-Show auf dem Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch. Abräumen sollte er an diesem Abend eine Gewinnsumme von 64.000 Euro – zugegebenermaßen eine Summe, die vor ihm bereits schon viele glückliche Teilnehmer einheimsen durften. Doch die Geschichte, wie es dazu kam, an dem TV-Quiz teilnehmen zu dürfen, ist wohl einmalig.

Der angehende Lehrer wählte nämlich einen ganz besonderen Weg, sich für die beliebte Quiz-Show zu bewerben. Alexander Lemke ist nämlich nicht nur Referendar, sondern auch ein echter Wortakrobat – und so rappte er kurzerhand in seinem Bewerbungsvideo, warum er der ideale Kandidat für die Jauch-Show sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wie die Teilnahme an der RTL-Show beweist, kam Alexanders einzigartige Bewerbung gut an – und natürlich gab der junge Mann aus Oberfranken während der Sendung auch für Günther Jauch auch ein paar Strophen zum Besten – sehr zur Freude des Moderators.

Anzeige

RND/liz