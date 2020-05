War es Absicht oder ein Fehler? Experte erklärt die missglückte VW-Werbung

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Der Autobauer VW hat sich für eine fragwürdige Golf-Werbung in den sozialen Netzwerken entschuldigt. Die kurze Sequenz auf Instagram zeigt einen schwarzen Mann, der von einer riesigen weißen Hand durchs Bild geschoben und anschließend in den Eingang eines Hauses geschnippt wird. Die Buchstaben des Werbeslogans für den neuen Golf purzeln kurz darauf nacheinander ins Bild. Die ersten von ihnen ergeben das Wort „Neger“. Der Clip hatte im Netz für viel Empörung gesorgt.

Friedrich von Zitzewitz ist Leiter der Werbeagentur “Juk von Zitzewitz” in Hamburg und war Jury-Vorsitzender des Art Directors Clubs (ADC) in der Kategorie “Digitale Medien”. Seine Agentur produziert unter anderem Social-Media-Inhalte für “Afri Cola”. Zuvor arbeitete er bei der Werbeagentur DDB und war auch an verschiedenen TV-Werbespots für Volkwagen beteiligt.

Herr von Zitzewitz, der deutsche Autokonzern Volkswagen hat für einen Werbeclip auf Instagram viel Kritik bekommen. In einer ersten Reaktion erklärte VW, dass die Handlung lediglich missverstanden wurde. Das überzeugte viele Menschen nicht. Ist es Ihrer Meinung nach denkbar, dass VW diese Diskriminierung möglicherweise absichtlich eingebaut hat?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Meiner Meinung nach kann da kein absichtlicher Rassismus dahinterstecken. Weder VW noch die Werbeagentur hätten ein Interesse daran, sich absichtlich diskriminierend zu präsentieren. Ich führe das auf unglückliche Zufälle und mangelnde Sorgfalt zurück. Es gibt sicherlich Fälle, in denen absichtlich mit provokanten Spots Aufmerksamkeit gewonnen werden will – zum Beispiel ist bei der Marke „True Fruits“. Provokation ja auch ein Teil des Kommunikationskonzeptes. Aber solche rassistischen Elemente können meiner Ansicht nach nicht beabsichtigt sein.

Die Botschaft des Werbeclips wirft Fragen auf: Können Sie sich erklären, was VW mit dem Clip aussagen wollte?

Anzeige

Absolut nicht. Ich kann zwar nachvollziehen, dass typische Instagram-Tricks eingebaut wurden, wie die scheinbar riesige Hand, die jemanden trägt. Doch das Storytelling habe ich überhaupt nicht verstanden: Es ist mit überhaupt nicht klar, was die Handlung mit dem neuen Wagen, der vorgestellt wurde, zu tun haben soll.

Aber wie kann so eine Panne überhaupt in der Produktion übersehen werden?

Anzeige

Gerade wenn die Macher tagelang ständig auf den Spot draufschauen, kann es sein, dass man so etwas einfach übersieht – obwohl es anderen Leuten sofort auffällt. Da entsteht sozusagen eine Blindheit beim Produzenten. Für TV produziert ein Unternehmen pro Jahr nur eine überschaubare Menge an Werbespots. Auf den sozialen Netzwerken werden sie jedoch deutlich häufiger aktiv, um immer neue Inhalte zu präsentieren und aktuell zu bleiben. Allein deshalb ist Social-Media-Werbung fehleranfälliger. Weil Werbeagenturen hier besonders kreativ sein wollen und Unternehmen schnell neuen Content veröffentlichen wollen, kann es hier leichter passieren, dass Pannen entstehen. Und so kann es auch immer wieder vorkommen, dass die Unternehmen viel Kritik ernten.

Friedrich von Zitzewitz ist Leiter der Werbeagentur “Juk von Zitzewitz” in Hamburg und war Jury-Vorsitzender des Art Directors Clubs (ADC) in der Kategorie "Digitale Medien". © Quelle: Friedrich von Zitzewitz

Also gibt es Unterschiede dabei, wie sorgfältig ein Werbesport überprüft wird?

Genau – denn Werbespot ist nicht gleich Werbespot. Bei einem TV-Spot ist die Hinwendung und Sorgfalt natürlich riesengroß – allein schon der Kosten wegen. Da kann dieser ganze Prozess schon Monate dauern, weil jedes Detail mehrfach unter die Lupe genommen wird. Bei der VW-Werbung handelt es sich aber um ein Video für Instagram – und da wird sicherlich alles etwas schneller durchgewunken, wobei auch bei Social-Media-Clips mehrere Verantwortliche des Auftraggebers und der Agentur mehrmals kontrollieren.

Volkswagen schaltet auf Insta rassistische Werbung und ich frage mich wie man innerhalb von 10 Sekunden einfach ALLES falsch machen kann.



Das die ersten eingeblendeten Buchstaben das N-Wort ergeben, setzt dem ganzen noch die Krone auf. pic.twitter.com/QR8uIfSH43 — Friesi (🏠🍻💃🏼🥳🌞) stay safe 🍀 (@Friesiii) May 19, 2020

Wie läuft der Entstehungsprozess eines Werbespots denn ab?

Anzeige

Grundsätzlich erfolgt schon die Konzeption der Werbung in enger Absprache zwischen der Agentur und dem Kunden. In der Agentur sitzen viele kritische Geister, die die Aussage und die Optik hinterfragen, sowie der Kreativdirektor, der genau überlegt, ob der Spot die richtige Geschichte und den richtigen Stil hat. Und wenn der Spot dem Kunden präsentiert wird, wird auch dort intern darüber beraten. Wie viele Gremien das letztendlich durchläuft, ist sehr unterschiedlich. So kann es auch sein, dass der ganze Beitrag sehr oft angepasst werden muss. Der ganze Prozess ist schon nicht ganz ohne und durchläuft viele Gremien – gerade bei größeren Unternehmen. Letztendlich trägt aber der Auftraggeber die Verantwortung für seine Kommunikation.

Kann Rassismus und Diskriminierung in Werbespots einer Marke – auch wenn dies nicht beabsichtigt wurde – nachhaltig schaden?

Die Gemüter sind bei solchen Skandalen sehr schnell erhitzt, jedoch hält das meist nicht sehr lange – eben, weil so viele Inhalte tagtäglich hinzukommen und Menschen schnell etwas Neues vorgesetzt bekommen, über das sie sich aufregen. Auch bei dieser Geschichte ist die Empörung groß, jedoch denke ich, dass sie nur von recht kurzer Dauer sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Marke Volkswagen nachhaltig darunter leiden wird, weil ich keine rassistischen Absichten bei VW vermute.