Wahlkampfvideo im „Friends“-Style sorgt im Netz für Erheiterung

Kurz vor der Bundestagswahl sorgt ein Video im Netz für Erheiterung: Es zeigt die Spitzenkandidaten der Parteien, unterlegt mit der Titelmelodie der Neunzigerjahre-Kultserie „Friends“.

So zeigt es beispielsweise CDU-Politiker Armin Laschet beim Tanzen, Grünen-Politikerin Annalena Baerbock beim Trampolinspringen und CSU-Chef Markus Söder in einem Shrek-Kostüm. Die Namen werden in der bei „Friends“ üblichen Schrift eingeblendet. Das Video wurde bereits mehr als 3000-mal gelikt und hundertfach geteilt.

Die Serie „Friends“ wurde von 1994 bis 2004 produziert, in Deutschland wurde sie bei Pro Sieben gezeigt. Die Hauptrollen spielten unter anderem Jennifer Aniston (als Rachel Green), David Schwimmer (Ross Goller) und Matthew Perry (Chandler Bing).