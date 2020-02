Anzeige

In der südkoreanischen TV-Show "Meeting You" hat eine Frau die Möglichkeit bekommen, ihre verstorbene Tochter wieder zu treffen. Mithilfe eines Virtual Reality-Headsets und berührungsempfindlichen Handschuhen konnte Jang Ji-sung ihre Tochter Nayeon sehen, hören und sogar anfassen, berichtete das Portal Metro.

Die Siebenjährige war bereits 2016 an einer seltenen Krankheit gestorben. Seitdem trauert Jang Ji-sung um ihr Kind. In der TV-Show hat sie die Möglichkeit, an einem ruhigen und friedlichen Ort ein letztes Mal mit ihrer Tochter zu spielen und zu reden. Durch einen Computer wird das Aussehen des Mädchens und die Art und Weise, wie sie gesprochen und sich bewegt hat, simuliert. Als Ji-sung gefragt wird, ob sie oft an ihre Tochter denkt, antwortet sie: "Ja, immer."

Virtual Reality soll bei Trauerbewältigung helfen

"Ich vermisse dich, Mama", sagt die virtuelle Version der Siebenjährigen. Am Ende gibt sie ihrer Mutter eine Blume und verabschiedet sich mit den Worten: "Mama, du siehst, mir tut nichts mehr weh." Anschließend legt Nayeon sich auf das Feld und schläft ein. Ji-sung kann sich nun von ihr verabschieden.

"Jetzt, drei Jahre später, glaube ich, ich sollte meine Tochter mehr lieben als vermissen", schreibt Jang Ji-sung später in ihrem Blog. "Ich hoffe, viele werden sich an Nayeon erinnern, nachdem sie die Show gesehen haben." Sie hofft, dass ihre Erfahrung auch anderen Familien hilft, mit ihrem Verlust umzugehen.

