Vor „Friends: The Reunion“: Matthew Perry bringt mit T-Shirt Impfgegner gegen sich auf

Anzeige

Anzeige

Eingefleischte „Friends“-Nostalgier kennen den Satz, den Chandler Bing (Matthew Perry) immer gern in den Raum warf: „Könntest Du...“ oder „Könnte ich...“. So sitzt er in einer Folge zum Beispiel neben Joey (Matt LeBlanc) auf ihren ausziehbaren Sesseln vor einem Campingtisch im Wohnzimmer, daneben watscheln Gänse. „Könnten wir mehr White Trash sein?“, fragt Chandler. Im Laufe der Staffeln griffen die Charaktere der Kult-Serie diesen Satz immer wieder auf, um sich über Chandler lustig zu machen.

Schon länger verkauft Schauspieler Matthew Perry deswegen Merchandise-T-Shirts mit solchen Sätzen. Kurz bevor HBO nun „Friends: The Reunion“ am Donnerstag herausbringt, hat sich Perry etwas Besonderes ausgedacht. Bei Twitter postete er ein Bild von sich mit einem T-Shirt, dass für Corona-Impfungen wirbt: „Could I Be More Vaccinated?“ (Könnte ich noch mehr geimpft sein?) ist darauf in typischer Friends-Schrift zu lesen. „Get your shot and then get your shirt“, schreibt der 51-Jährige dazu.

Anzeige

Während viel Lob und Applaus in den Kommentaren zum Twitter-Post zu lesen ist, melden sich auch reichlich Impfgegner und Kritiker zu Wort. Matthew Perry würde mit der Corona-Pandemie Profit machen, schreibt ein Nutzer. Andere beschreiben ihn gar als „Propaganda-Maschine“.

Anzeige

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Doch viele andere Fans unterstützen den Schauspieler und seine Botschaft: Gerade außerhalb der USA, wo die Impfrate noch nicht so weit voran geschritten ist, wünschen sich viele Kommentatoren einen vollen Impfschutz - und das passende Shirt. „Friends: The Reunion“ läuft in Deutschland ab Donnerstag bei Sky.