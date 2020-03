Anzeige

Anzeige

An diesem Mittwochabend läuft endlich das “Bachelor”-Finale mit Sebastian Preuss im Fernsehen. Auf TVNow ist die Sendung bereits seit einer Woche zu sehen. Und in der letzten Folge der Kuppelshow erwartet die Zuschauer die größte Überraschung. Mehr dazu hier (Achtung, Spoiler!).

Preuss’ Entscheidung polarisiert. Doch wie haben sich seine Vorgänger entschieden – und wer fand tatsächlich sein Glück in der Show?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bildergalerie "Bachelor": Diese Männer haben in der Show nach der Liebe gesucht 1 von 8 1 von 8 Paul Janke gilt als der Ur-Bachelor.

Paul Janke als Ur-Bachelor

Paul Janke wird oft als der Ur-Bachelor bezeichnet, auch wenn er nicht der erste “Bachelor” war. Vor ihm hatte schon der Bankangestellte Marcel Maderitsch 2003 nach einer Freundin in der TV-Show gesucht – begann dann nach dem Finale aber eine Beziehung mit der Zweitplatzierten. Der heute 38-jährige Paul Janke suchte dann nach langer Pause der Show im Jahr 2012 nach einer Frau fürs Leben. Am Ende entschied er sich für Anja Pölzer. Die Beziehung hielt nicht – und Janke soll auch heute Single sein. Zwischendurch soll er aber mit einer verheirateten Frau liiert gewesen sein. Die TV-Sendung eröffnete ihm außerdem eine Fernsehkarriere, er ist immer wieder in verschiedenen Sendungen zu sehen. Zuletzt war er unter anderem bei “Bachelor in Paradise” als Barkeeper dabei. Außerdem tanzte er als Stripper für die Chippendales.

Kein Liebesglück für Jan Kralitschka

Rechtsanwalt und Model Jan Kralitschka fand in der nächsten Staffel 2013 ebenfalls nicht die Liebe fürs Leben. Er entschied sich nicht für die Favoritin der Zuschauer, Ramona Stöckli, sondern gab die letzte Rose an Alissa Harouat. Doch eine Beziehung entstand hinterher nicht. Kurz nach der Sendung entschied er sich dann für seine Ex-Partnerin Ann-Kristin Brücker, mit der er auch eine Tochter namens Luca Marie hat. Doch sollte diese Beziehung auch nicht für die Ewigkeit sein.

Christian Tews lernte nach dem “Bachelor” seine Frau kennen

“Bachelor” Christian Tews aus Hannover war zwar 2014 zum Zeitpunkt der Aftershow mit Frauke Ludowig – also ein paar Monate nach Ende der Dreharbeiten – noch mit seiner Auserwählten Katja Kühne ein Paar. Doch auch die beiden gaben kurz darauf die Trennung bekannt. Aber nicht viel später lernte der heute 39-Jährige Claudia Lösch kennen – seine heutige Frau. Die beiden haben Zwillinge. Und auch Kühne ist mittlerweile verlobt.

Anzeige

ZUM THEMA Ex-„Bachelor“-Gewinnerin Katja Kühne und Fußballer Marcel Sabitzer sind verlobt

Oliver Sanne: Gefühle schnell abgeklungen

“Mister Germany” Oliver Sanne war 2015 der RTL-"Bachelor". Schon im Aftertalk zur Sendung war er nicht mehr mit seiner Auserwählten Liz Kaeber zusammen. Doch mittlerweile hat er sein Glück mit Freundin Jil Rock gefunden.

Leonard Freier: Zurück zur Ex

Leonard Freier war “Bachelor” Nummer sechs: Er entschied sich 2016 im Finale für Leonie Sophia Pump. Doch aus den beiden wurde kein Paar. Schon während der damaligen Staffel hatte er ein Kind mit seiner damaligen Ex Caona. Seit 2017 ist er wieder mit der Mutter seiner Tochter zusammen, 2018 heirateten die beiden.

Anzeige

ZUM THEMA Ehekrise bei Ex-Bachelor Leonard Freier

Sebastian Pannek erwartet Baby mit “Bachelor”-Kandidatin Angelina Heger

Das Kölner Model Sebastian Pannek fand 2017 beim “Bachelor” vorerst eine Freundin: Clea-Lacy Juhn. Die beiden waren etwa eineinhalb Jahr ein Paar, Juhn war sogar zu dem Rosenkavalier nach Köln gezogen. Doch 2018 kam es zur Trennung. Ein “Bachelor”-Baby erwartet Pannek nun trotzdem – denn er ist mittlerweile mit der früheren “Bachelor”-Kandidatin Angelina Heger zusammen. Und auch Juhn ist wieder in einer Beziehung.

Knutschrekord, aber keine Beziehung: “Bachelor” Daniel Völz

Daniel Völz stellte den Knutschrekord 2018 beim “Bachelor” auf – und bekam jetzt durch Sebastian Preuss Konkurrenz. Außerdem erhielt er wohl als Erster in der Sendung eine Ohrfeige, von Kandidatin Yeliz Koc. Die letzte Rose gab er an Kristina Yantsen, zwei Monate nach der Aftershow gaben sie aber die Trennung bekannt. Zurzeit ist er offenbar single.

Andrej Mangold fand in Jennifer Lange seine Liebe

Schon neunmal vorher hat bei RTL ein “Bachelor” nach der großen Liebe gesucht. Dass das tatsächlich klappen kann, zeigte der “Bachelor” aus dem Jahr 2019. Andrej Mangold (33) entschied sich in der letzten Nacht der Rosen für Jennifer Lange (26). Die beiden sind nun seit über einem Jahr ein Paar und zeigen sich auf Instagram noch verliebt wie am ersten Tag.

ZUM THEMA Bachelor Andrej Mangold und Jennifer Lange sprechen über ihr Sexleben

Insgesamt hat also bisher nur einer in der TV-Show wirklich die Liebe gefunden – Andrej Mangold. Und der ist gar nicht begeistert von seinem aktuellen Nachfolger Sebastian Preuss, wie er in verschiedenen Videos auf dem gemeinsamen Youtube-Kanal mit seiner Freundin Jennifer Lange erzählt.

RND/hsc