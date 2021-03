Von Youtube zur ARD: Phil Laude in Lehrercomedy „Almania“

Anzeige

Baden-Baden. Die ARD testet eine Comedy im Netz und will daraus bei Zuspruch die Serie „Almania“ entwickeln. Star der Serie ist Phil Laude, der mit dem Comedy-Trio Y‑Titty via Youtube bekannt wurde. Seit Freitag sind zwei Testfolgen von jeweils etwa 22 Minuten online. Laude spielt darin „Frank Stimpel, den 28-jährigen deutschesten Lehrer Deutschlands: korrekt, regelbesessen, laktoseintolerant – ein unbeirrbarer ‚Alman‘“, beschrieb der SWR seine Produktion. „Stimpels Lebensplan und die vorgezeichnete Beamten­laufbahn werden erschüttert, als er wegen eines rassistischen Spruchs von seiner Kleinstadt- an eine Gemeinschafts­schule in einer Großstadt in Baden-Württemberg versetzt wird.“

Phil Laude produziert schon seit 2016 Sketche für Social Media

Laude produziert seit 2016 als Komiker, Schauspieler und Sänger Sketche und Musikvideos für Social Media. Seit vier Jahren ist er mit seinen Kanälen an das ARD-ZDF-Content­netzwerk Funk angebunden.