Von Lady Di zu Lady Chatterley: Emma Corrin für Rolle im Gespräch

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Die britische Schauspielerin Emma Corrin, die in der Königshaus-Serie „The Crown“ Prinzessin Diana spielte, könnte bald eine berühmte Romanfigur verkörpern. Der 25-jährige Nachwuchsstar soll um die Hauptrolle in der geplanten Filmadaption des einst skandalträchtigen Liebesromans „Lady Chatterley’s Lover“ verhandeln, wie die US-Branchenportale „Variety“ und „Deadline.com“ am Montag berichteten.

Der britische Klassiker von Autor D.H. Lawrence aus den 1920er Jahren, mit freizügigen Passagen über Erotik und Sexualität, dreht sich um die reiche Lady Chatterley, die sich aus einer lieblosen Ehe in eine leidenschaftliche Affäre mit einem Wildhüter flüchtet.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Als Regisseurin ist die Französin Laure de Clermont-Tonnerre („The Mustang“) an Bord. Das Drehbuch stammt von US-Autor David Magee („Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“, „Mary Poppins’ Rückkehr“).

Anzeige

Corrin hatte für ihr Lady-Di-Porträt in der Netflix-Serie „The Crown“ kürzlich den Golden Globe als beste Darstellerin in einer TV-Drama-Serie gewonnen. Die Britin wirkte zuvor an der Seite von Keira Knightley in dem Comedy-Drama „Die Misswahl – Der Beginn einer Revolution“ mit.