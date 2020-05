Von der “Lindenstraße” zu “Rote Rosen”: Arne Rudolf hat eine neue Rolle

Anzeige

Drei Jahre lang spielte Arne Rudolf die Rolle als Konstantin Landmann in der ARD-Serie “Lindenstraße”. Im März lief die letzte Folge der erfolgreichen Kult-Serie. Der 30-Jährige hat nun einen neuen Platz gefunden, ihn verschlägt es zur Telenovela “Rote Rosen” (ARD). Dort wird der Schauspieler als David Wagner neben Gunter Flickenschild (Hermann Toelcke) und Thomas Jansen (Gerry Hungbauer) zu sehen sein. Er zieht in dessen noble Männer-WG auf Gut Flickenschild.

In Folge 3133 (Sendetermin voraussichtlich im Sommer) fährt David Wagner mit seinem Campingbus zu dem historischen Gutshof und bekundet sein Interesse. Früher war Wagner erfolgreich an der Börse und möchte sein Leben nach dem Tod seiner Mutter umkrempeln. Nach einer Europa-Reise landet er in Lüneburg und bleibt dort.

“Unter uns” und kleinere Rollen

Arne Rudolf wurde durch die RTL-Serie “Unter uns” bekannt, in der er von 2016 bis 2017 in 44 Folgen mitspielte. Des Weiteren drehte er mehrere Kurzfilme und hatte kleinere Rollen bei den Krimiserien “SOKO Köln” und “Heldt”.