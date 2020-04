Vom Reiseland der Hippies zum Terrorgebiet: TV-Doku über Afghanistan

Anzeige

Berlin. Kinos, Jazz, verrauchte Clubs, Demokratie und starke Frauen: Das Kabul der späten 60er Jahre erscheint aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar. Naturschönheiten und Kulturschätze zogen damals Touristen aus aller Welt in das Land am Hindukusch, besonders Hippies liebten es als Reiseziel. Wie konnte dieses weltoffene Afghanistan in wenigen Jahrzehnten zu einem Land des Terrors werden? Auf diese Frage will die Doku "Afghanistan. Das verwundete Land" Antworten geben. Sie läuft an diesem Dienstag ab 20.15 Uhr auf Arte.

Regisseure lebten lange in Afghanistan

Die Regisseure Mayte Carrasco und Marcel Mettelsiefen haben selbst lange als Journalisten und Filmemacher in Afghanistan gelebt und gearbeitet. Sie stellten für den Vierteiler Interviews und viel bislang unveröffentlichtes Filmmaterial zusammen, um die dramatische Verkettung der Konflikte zu zeigen, die Zustände von heute brachten.

RND/dpa