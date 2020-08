Vokuhila bei der “Tagesschau”: Thorsten Schröder bekommt “lange Haare” – und nimmt es mit Humor

Anzeige

Anzeige

Da haben sich wohl einige am Donnerstagabend in der 20.15 Uhr-Ausgabe der “Tagesschau” kurz die Augen gerieben: Hat Sprecher Thorsten Schröder etwa eine neue Frisur? In einer kurzen Sequenz, in der der Hamburger über Frankreichs Präsident Emmanuelle Macron und dessen Treffen mit Angela Merkel spricht, sieht es so aus, als hätte Schröder langes, blondes Haar.

Ein Schnappschuss davon landet wenig später auf Twitter – innerhalb kürzester Zeit liken das Bild mehr als 4000 Nutzer. Viele kommentieren das Foto, schreiben zum Beispiel “schicke Frisur”, “Heute im Studio: Prinz Eisenherz” oder “Bei der Tagesschau wird ein Friseur gesucht”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anzeige

Morgen zum Friseur

Und auch Schröder selbst wird darauf aufmerksam. Auf Instagram schreibt der 52-Jährige: “Nein, ich bin während meines Urlaubs nicht auf Vokuhila umgestiegen. (....) Da fielen wunderschöne Locken federleicht auf meine Schultern. Sie gehörten aber nicht mir, sondern Frau Macron. Das Bild hinter mir war so geschickt gesetzt (hoffentlich aus Versehen!), dass die Haare genau zu mir passten.” Nun wolle er ein ernstes Wörtchen mit der Grafik reden. Und schon morgen gehe es zum Friseur.