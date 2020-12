Gänsehaut: David Guetta ist begeistert von „The Voice“-Talent

Anzeige

Die 19-jährige Paula Dalla Corte hat mit ihrer gefühlvollen Version von Lewis Capaldis (24) „Bruises” für Gänsehaut beim Weltstar David Guetta gesorgt. Der DJ war in den Proben hin und weg von der Schülerin: „Du klingst unfassbar gut. Du zeigst so viele Emotionen. Wenn es nicht mit ‚The Voice of Germany‘ klappt, ruf mich an und wir finden was für dich!”

Was für ein Kompliment vom Megastar David Guetta, der bereits mit Musikgrößen wie Sia, Kelly Rowland und Rihanna zusammengearbeitet hat.

Mark Forster: „Du gehörst ins Finale“

Coach Mark Forster (37) teilte die Begeisterung für Paula – auch bei ihrem emotionalen Auftritt in der Show: „Ich finde, du hast so gut gesungen, dass es fast unfair ist, hier überhaupt mit dem Wettbewerb weiterzumachen. Für mich ist eindeutig, dass du hier ins Finale musst.” Auch Kollege Nico Santos (27) gestand: „Ich bin krass neidisch, dass du nicht in mein Team gekommen bist.”

Bis zum nächsten Sonntag muss Paula Dalla Corte erst einmal das Halbfinale erfolgreich überstehen. Dann wird sich zeigen, ob sie im Finale von „The Voice of Germany” zu sehen sein wird. Gemeinsam mit ihr tritt im Team „SamuRea” Matthias Nebel (29) im Halbfinale an.