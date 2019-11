“Vogue” hebt indigenes Transgender-Model aus Mexiko auf den Titel

Anzeige

Anzeige

Mexiko-Stadt. Die Modezeitschrift "Vogue" hebt ein indigenes Transgender-Model aus Mexiko auf das Cover. Auf der Titelseite der Dezemberausgabe in Mexiko ist das Model Estrella in traditioneller Kleidung zu sehen. Sie ist eine sogenannte Muxe, die sich als drittes Geschlecht neben Männern und Frauen verstehen. "In einer Welt, in der Kategorien unumgänglich erscheinen, weigern sich die Muxes, in eine Schublade gesteckt zu werden", heißt es in dem Bericht der Zeitschrift.

Die Muxes stammen aus der Region Juchitán im Bundesstaat Oaxaca und gehören zum Volksstamm der Zapoteken. Sie werden als Männer geboren, tragen aber Frauenkleider, Haarschmuck und Make-up. Einige sind homosexuell, andere leben in heterosexuellen Partnerschaften und treten lediglich zu bestimmten Feierlichkeiten als Muxes auf.

#MUXE’ Naa: Érase una vez una tierra llena de magia, filigranas en oro e iguanas, en la que la cálida brisa aún susurra LEYENDAS al oído de los transeúntes. Desde tiempos INMEMORIALES, comienza la historia del tercer género y llega a la PORTADA de @voguemexico, Diciembre 2019. pic.twitter.com/OLghjXe5YJ — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) November 18, 2019

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Häufig Opfer warn Gewalt und Diskriminierungen

"Muxe zu sein, bedeutet Dualität", sagt der Direktor für sexuelle Diversität im Rathaus von Juchitán, Pedro Enrique Godínez Gutiérrez. "Es hängt von den Umständen ab: Manchmal sehe ich mich als Mann und manchmal als Frau."

Zwar gelten die Vertreter des dritten Geschlechts in ihrer Heimatregion als akzeptiert, dennoch werden sie auch Opfer von Hassverbrechen und Diskriminierung. Im Februar wurde beispielsweise der Muxe-Aktivist Óscar Cazorla in seinem Haus in Juchitán getötet.

RND/dpa