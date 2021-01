Respektlos? „Vogue“-Cover mit Kamala Harris sorgt für Empörung

Anzeige

Die designierte US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist auf dem aktuellen Cover des Modemagazins „Vogue“ abgebildet - allerdings offenbar nicht so, wie sie es sich selbst gewünscht hatte. Verschiedene US-Medien berichten übereinstimmend, dass es sich nicht um die Aufnahme handele, auf die sich Harris und die „Vogue“ nach einem Fotoshooting geeinigt hätten. Harris ist darauf in einem eher informellen Outfit mit Converse-Turnschuhen zu sehen.

Mitarbeiter von Harris hätten erst am Samstag, als Fotos des „Vogue“-Covers online auftauchten, erfahren, dass die Zeitschrift eben diese Aufnahme und nicht ein Foto der gewählten Vizepräsidentin in formellerer Kleidung ausgewählt hatte, berichtet unter anderem die „Los Angeles Times“ und die Nachrichtenagentur Associated Press unter Berufung auf eine mit der Sache vertrauten Quelle. Auf letzteres hätten sich beide Seiten zuvor geeinigt. Das legerere Foto hätte lediglich im Innenteil des Magazins erscheinen sollen. Eine offizielle Stellungnahme lehnte Harris der Zeitung zufolge am Sonntag ab.

„Vogue“: Foto fängt „authentische, zugängliche Art ein“

In einer Erklärung teilte „Vogue“ mit, dass man sich für das informellere Foto von Harris entschieden habe, weil es ihre „authentische, zugängliche Art einfängt, die wir als eines der Kennzeichen der Biden-Harris-Administration betrachten“. Es seien aber beide Bilder als digitale Titelseiten veröffentlicht worden, um „auf den Ernst dieses Moments in der Geschichte und die Rolle zu reagieren, die sie einnehmen werde, um unser Land zu führen“.

Nach dem Auftauchen in sozialen Medien war das Cover vielfach als respektlos kritisiert worden.