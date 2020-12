„Vertrauliche Gespräche“: Geht die Talkshow von Jürgen Domian in 2021 weiter?

Anzeige

Im Corona-Jahr 2020 war Kulttalker Jürgen Domian mit seiner Sendung „Domian live“ öfter im WDR zu sehen als ursprünglich geplant, 18 statt elf Ausgaben wurden produziert. Doch ob und wie es 2021 mit dem beliebten Format weitergeht, ist noch unklar.

Laut dem Branchenportal DWDL läuft Domians Vertrag mit dem WDR Fernsehen zum Jahresende aus, am Freitagabend ging der 63-Jährige zum vorerst letzten Mal mit seiner Call-in-Show auf Sendung. Ob es weitere Folgen von „Domian live“ geben werde, würde erst im Januar entschieden werden, berichtet DWDL weiter.

„Dass ich sehr gerne weitermachen möchte, ist ja kein Geheimnis mehr“

Ein WDR-Sprecher sagte gegenüber dem Branchenportal: „2020 war der Plan, ‚Domian live‘ einmal im Monat zu senden. Dann kam Corona, und wir haben durch die nötige Umstellung des Konzepts in einigen Monaten die Taktung erhöhen können. Nun müssen wir schauen, wie es grundsätzlich weitergeht und welcher Senderhythmus sich auf welchem Ausspielweg in 2021 anbieten könnte. Dazu befinden sich der WDR und Jürgen Domian aktuell in vertraulichen Gesprächen.“

Viele Fans hoffen unterdessen auf neue Folgen, und auch Jürgen Domian würde gerne weitermachen, wie er gegenüber der „Bild“-Zeitung mitteilen ließ: „Ich freue mich sehr über die positive Resonanz meines Publikums. Und dass ich nächstes Jahr sehr gerne weitermachen möchte, ist ja kein Geheimnis mehr. Zu den Gesprächen mit dem WDR möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern.“