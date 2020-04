Veronica Ferres: “Ich bin mit Alkoholikern sehr früh in Berührung gekommen”

Anzeige

Schauspielerin Veronica Ferres (54) war am 1. April im ARD-Film “Meister des Todes 2” zu sehen, der Teil eines Themenabends zu Deutschen Waffenexporten war. “Meister des Todes 2” war wie der 2015 ausgestrahlte erste Teil ein investigativer Film. Die Recherchen für Teil eins haben unter anderem strafrechtliche Ermittlungen gegen deutsche Waffenhersteller ausgelöst, die illegal nach Mexiko exportiert haben.

Veronica Ferres, der Film “Meister des Todes 2” ist wie der erste Teil hochpolitisch und investigativ. Es geht um illegalen Waffenhandel nach Mexiko. Auf den ersten Teil folgten unter anderem Ermittlungen gegen den Waffenhersteller Heckler und Koch. Wie sehr hatten Sie sich schon vor den Dreharbeiten mit dem Thema auseinandergesetzt?

Ich hatte mich mal in einem Interview gegen die Waffenindustrie ausgesprochen. Das hatte Regisseur Daniel Harrich gelesen. Er ist damals vor dem ersten Teil auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mitspielen will. Weil ich Daniel schon seit einigen Jahren beobachtet habe als jungen Filmemacher, habe ich mich sehr gefreut und zugesagt. Er hat mit journalistischer Präzision Realität und Fiktion verwoben.

Glauben Sie, dass auch der zweite Teil eine realpolitische Entwicklung auslösen kann?

Ich bin mir eigentlich sicher und es ist gut, dass der Fall bis vor den Bundesgerichtshof geht. Der Prozess gegen den Waffenhersteller ist ausgegangen wie das Hornberger Schießen: Alle Verantwortlichen wurden freigesprochen und ein Bauernopfer, die Sekretärin, musste die ganze Schuld auf sich nehmen. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten und muss noch mal neu verhandelt werden.

Was macht Ihre Rolle in dem Film aus?

Ich spiele die Frau eines Mannes, der an dem illegalen Waffenhandel beteiligt ist und auch vor Gericht steht. Und die Figur ist durch ihre Alkoholsucht ganz am Boden und kümmert sich um nichts mehr. Erst als ihr Mann während des Prozesses überraschend stirbt, wacht sie wieder auf. Die Zerstörtheit dieser Frau war für mich eine tolle Herausforderung.

Im Film sind Szenen, in denen Ihre Figur extrem betrunken ist. Wie schwierig ist das, so was zu spielen?

Das war nicht leicht. Wir haben auch einen Unfall gedreht, bei dem ich bestimmt zehnmal in ein fahrendes Auto gerannt bin. Das hat Regisseur Daniel Harrich nachher rausgenommen, weil es zu extrem war. Das haben wir ohne Stuntleute in einem der nicht gesicherten Teile von Mexiko gedreht, in Iztapalapa, wo jeden Tag Menschen verschwinden. Es gibt da kein Recht und Gesetz. Aber Daniel hat es geschafft, dass die Leute uns in Ruhe gelassen haben – weil sie überzeugt waren, dass es wichtig ist, die Geschichte zu erzählen.

Sind Sie mit dem Thema Alkoholsucht schon mal in Berührung gekommen?

Ich bin mit Alkoholikern sehr früh in Berührung gekommen. Da, wo ich aufgewachsen bin, in Solingen, hatten wir immer Saisonarbeiter für die Einkellerungszeit der Kartoffeln. Da waren einige Alkoholiker dabei. Das habe ich als kleines Mädchen beobachtet und es hat mir immer Angst gemacht. Ich kann damit nicht umgehen, wenn Menschen zu viel Alkohol trinken.

Der Dreh klingt ziemlich gefährlich …

Ich hatte beim Dreh auch Angst. Wir hatten keinen Personenschutz und haben inkognito gedreht. Ich habe die drei Wochen in Mexiko eigentlich nicht existiert. Ich bin mit meinem Pass über die Grenze gekommen, aber ab da war ich namentlich offiziell nicht mehr auffindbar. Im Hotel und am Set wurde ein anderer Name verwendet.

Ihre Figur macht sich in Mexiko auf die Suche nach Beweisen für den illegalen Waffenhandel, nachdem ihr Mann überraschend während des Prozesses an einem Herzinfarkt gestorben ist und sein Vorgesetzter ihn als Bauernopfer hinstellen will. Wenn Sie in so einer Situation wären – würden Sie auch so handeln?

Jede Rolle muss eine potenzielle Schwester von mir sein. Die muss ich lieben, auch wenn sie wie Sabine Stengele voller Schwächen ist. Die hypothetische Frage kann ich nicht beantworten, weil ich nicht in der Situation war.

Ihre Figur buddelt in einer Szene mit einem mexikanischen Studenten und der Menschenrechtsanwältin eine Waffe aus. Hatten Sie schon mal eine echte Waffe in der Hand?

Ja, ich habe, als ich „Die Rückkehr des Tanzlehrers“ gedreht habe, Schießtraining im Wald in Schweden gehabt. Die Gewalt beziehungsweise die Macht, die davon ausging, hat mich wirklich herausgefordert. Als ich den ersten Schuss gemacht habe, musste ich eine Viertelstunde weinen, weil diese ganze Fantasie losging – wenn jemand Falsches diese Macht in die Hand bekommt, was er damit anrichten kann. Aber nachher hat sich das nahezu zu einer Art Faszination gewandelt – Faszination und Abscheu gleichermaßen. Ich fand es spannend, mit dem Waffenmeister zu trainieren, sodass ich jetzt verstehen kann, was das auch für Jugendliche für eine Faszination haben kann. Dass unsere Regierung illegale Waffenexporte zulässt, ist erschreckend.

Ihre Figur sagt in einer Szene: “In diese Welt gehören keine Kinder.” Sie haben Kinder, aber wie beurteilen Sie das, wenn Menschen aus solchen Gründen darauf verzichten?

Ich kann das absolut nachvollziehen. Als junge Studentin hatte ich auch die Einstellung: Ich will keine Kinder, weil die Welt so schlecht ist. Und damals hatten wir das Rüstungsproblem und die Angst vor Krieg. Aber ich kann heute nur sagen: Für mich ist es das Schönste der Welt und eine ständige Herausforderung, an der ich mit Freude wachse.