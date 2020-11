Verlegerin Anneliese Friedmann mit 93 Jahren gestorben

Anzeige

München. Anneliese Friedmann, Gesellschafterin der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) und langjährige Verlegerin der Münchner „Abendzeitung“ (AZ), ist tot. Sie starb bereits am Samstag im Alter von 93 Jahren, wie die SZ am Montag in München mitteilte. Die Journalistin hatte 2013 den Henri-Nannen-Preis für ihr Lebenswerk erhalten. Sie war Vorbild für die Fernsehserie „Kir Royal“, in der es um das Leben einer Boulevardzeitungs-Verlegerin und eines Klatschreporters in der Münchner Schickeria der 1980er-Jahre geht.

Seit 1948 bei der SZ

Friedmann hatte Kunstgeschichte und Theaterkritik studiert. Sie lernte Journalismus von der Pike auf bei der SZ, wo sie den Angaben nach 1948 mit einem Volontariat begann und bis 1960 Redakteurin blieb. 1969 trat sie nach dem Tod ihres Mannes Werner Friedmann, der bis 1960 SZ-Chefredakteur war, in den Kreis der Gesellschafter des Süddeutschen Verlages ein, in dem die „Süddeutsche“ erscheint. Bundesweit bekannt wurde Anneliese Friedmann in den 1960er-Jahren als Kolumnistin „Sibylle“ im „Stern“.