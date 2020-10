„Sesamstraße“-Special gegen Rassismus: „Tut euch zusammen“

Anzeige

Die „Sesamstraße“ hat sich schon immer gegen Diskriminierung und für Inklusion eingesetzt - nun geht die Sendung noch einen Schritt weiter und lehrt Kinder, gegen Rassismus einzustehen. Noch in diesem Monat soll in den USA dazu eine halbstündige Sondersendung ausgestrahlt werden. Die Episode trägt den Titel „The Power of We“ (etwa: Die Kraft des Wir). Die hinter der „Sesamstraße“ stehende gemeinnützige Bildungsorganisation Sesame Workshop hofft, dass sie von Familien gemeinsam angesehen wird.

Die Sondersendung definiert Rassismus für jüngere Zuschauer und zeigt, wie schädlich er sein kann. „Wenn du etwas siehst, das falsch ist, melde dich zu Wort und sage ‚Das ist falsch' und sag‘ es einem Erwachsenen", rät die sechsjährige Gabrielle, ein schwarzer Muppet.

Indirekter Bezug auch auf Corona-Pandemie

In einem Song fragt der achtjährige Tamir, ebenfalls schwarz, seinen roten Muppet-Kumpel Elmo: „Wie würdest du dich fühlen, wenn ich sagte ‚ich mag dich nicht, weil ich die Farbe rot nicht mag‘?" Elmo antwortet: „Elmo wäre es egal, was du sagst, weil Elmo stolz ist, stolz, rot zu sein!“ - eine Anspielung auf den Funk-Klassiker „Say It Loud – I’m Black and I’m Proud“ von James Brown.

In einem animierten Sketch sagt ein weißer Muppet zu einem schwarzen Muppet, dieser könne sich nicht wie ein Superheld kleiden, denn die seien nur weiß. Der schwarze Muppet fühlt sich davon zwar gekränkt, lässt sich aber nicht beirren und spielt weiter Superhelden, denn die gebe es schließlich in allen Hautfarben. Der weiße Muppet bittet bald darauf um Entschuldigung. „Rassismus tut weh und ist falsch", lautet die Botschaft. Und auch auf die Corona-Pandemie wird indirekt Bezug genommen: Im Freien tragen alle Puppen Masken.

Special soll ab dem 15. Oktober laufen

„Wir glauben, dass dieser Moment eine direkte Diskussion über Rassismus erfordert, um Kindern zu helfen, die Probleme zu verstehen und sie zu lehren, dass sie niemals zu jung dafür sind, für sich selbst, füreinander und ihre Gemeinden einzustehen“, erklärte Kay Wilson Stallings, Leitungsmitglied von Sesame Workshop.

Die „Sesamstraße" erklärt Kindern seit mehr als 50 Jahren spielerisch die Welt. Das Special, bestehend aus kurzen Sketchen und Songs in einem Zoom-ähnlichen Format, soll ab dem 15. Oktober im öffentlich-rechtlichen US-Sender PBS und auf HBO Max laufen. Es endet mit dem Slogan: „Hört zu. Handelt. Tut euch zusammen.“