US-Wahl 2020: Moderator Chris Wallace nach chaotischem TV-Duell in der Kritik

Cleveland. Das TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (74, Republikaner) und Joe Biden (77, Demokrat) war am Dienstagabend (Ortszeit) das Medienereignis in den USA. Die etlichen Millionen Zuschauer konnten zwei Politiker beobachten, die sich in heftigen Wortgefechten auseinandersetzten. In der Mitte saß Moderator Chris Wallace (72), der nach Ansicht vieler TV-Zuschauer und US-Größen keine Kontrolle über das Geschehen zwischen Trump und Biden hatte. “Einer von beiden wird der nächste US-Präsident sein und mein Job ist es da, so unsichtbar wie möglich zu sein”, kündigte er noch vor der Debatte an.

Die Aufgabe des Moderators ist es, durch den Schlagabtausch zu führen. Das heißt unter anderem darauf zu achten, dass die Kontrahenten nicht ausschweifend werden und sich gegenseitig ausreden lassen. Beides ist ihm nach Ansicht vieler TV-Zuschauer nicht wirklich gelungen. Trump bestimmte das TV-Duell mit seinem einnehmenden Auftreten. Er fiel nicht nur Joe Biden ins Wort, sondern auch Wallace. Der versuchte meistens vergeblich, Trump zu bremsen.

Trump zeigt wenig Respekt gegenüber Wallace

“Ich bin der Moderator der Debatte, und ich möchte, dass Sie mir erlauben, meine Frage zu stellen”, sagte er bemüht. Doch gebracht haben seine Versuche eher wenig. Trumps Antwort klang schon fast hämisch: “Ich schätze, ich debattiere mit Ihnen, nicht mit ihm. Aber das ist okay, ich bin nicht überrascht.” Immer wieder kommt es auch zu Beleidigungen während der zerfahrenen Debatte.

Der angesehene Journalist Chris Wallace (72, erhielt bislang drei Emmys für seine Arbeit) arbeitet für den konservativen Fernsehsender Fox News, eigentlich ein Trump-freundlicher Sender. Zuvor hatte der aktuelle US-Präsident aber schon angekündigt, dass die Debatte “unfair” werde. “Er wird von der radikalen Linken kontrolliert werden”, behauptete Trump im Vorfeld und schenkte dem bemühten Moderator bei der Debatte nur wenig Respekt. Möglicherweise lag das auch an der Vorgeschichte der beiden: Wallace hatte Trump bereits im Juli 2020 interviewt, hatte dessen Covid-19-Politik damals kritisch hinterfragt.

Die Reaktion auf Twitter

In den Medien wird das TV-Duell zwischen Trump und Biden als chaotisch betitelt. Auch auf Twitter folgen zahlreiche Reaktionen auf die Moderation von Wallace. Die politische Kommentatorin Ana Navarro ist entsetzt: “Chris Wallace hat die Kontrolle völlig verloren. Er erlaubt Trump, sich wie ein Mobber auf dem Schulhof zu verhalten, ohne die Millionen von Amerikanern zu respektieren, die sich eingeschaltet haben, in der Hoffnung, eine Debatte über Ideen und einen Plan zu sehen, die Amerika voranbringen.”

Der ehemalige demokratische Senator Claire McCaskill stimmt dem zu: “Chris Wallace ist peinlich und versucht vorzutäuschen, dass Trump nicht zu 100 Prozent das Problem ist." Auch der amerikanische Journalist Howard Fineman findet deutliche Worte für die Performance des Moderators: “Es ist erbärmlich, wie Chris Wallace bettelt, fleht und praktisch auf den Knie geht, um Trump dazu zu bringen, nicht mehr zu unterbrechen. Wallace ist machtlos. Das Ganze ist ein Albtraum.”

Der deutsche Journalist Markus Feldenkirchen teilt die Meinung seiner amerikanischen Kollegen. Sieht die Schuld aber nicht allein beim Moderator, sondern auch bei Donald Trump. Er findet deutliche Worte: “Die Debatte war ein Witz, ein Tiefpunkt, eine Schande für das Land. Brüllerei, Beleidigungen, zwei Über-70-Jährige, die sich wie 5-Jährige ins Wort fallen - und ein Moderator, der jede Kontrolle verliert. Auslöser natürlich: Trumps ungehobeltes, würdeloses Verhalten.”

Es gibt auch einige User, die Moderator Wallace in Schutz nehmen und die Schuld an den chaotischen 95 Minuten allein bei Trump sehen.

Die Präsidentschaftswahl ist am Dienstag, 3. November. Bis dahin sind am 15. und am 22. Oktober noch zwei weitere Fernsehdebatten zwischen Trump und Biden geplant. Diese wird allerdings nicht Wallace moderieren, bereits vorher standen zwei Journalisten fest: Steve Scully (C-Span) wird am 15. in Miami moderieren, Kristen Welker (NBC) am 22. in Nashville.