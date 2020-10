US-Wahl im TV: So sind Sie bei der Präsidentenwahl in den USA live dabei

Anzeige

Washington. Bis zur Präsidentschaftswahl 2020 in den USA sind es nur noch wenige Tage. Am 22. Oktober duellierten sich Amtsinhaber Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden in einem dritten und letzten TV-Duell. Die Blicke von Millionen deutscher Fernsehzuschauer richten sich jetzt auf die Wahlnacht am 3. November.

Welche Termine sind wichtig, was planen die deutschen Fernsehsender und wo finden Sie die Livestreams zu den Sendungen im Internet? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen dazu in der Übersicht.

Wann findet die US-Wahl statt?

Das sind die Termine der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2020 im Überblick:

US-Präsident Donald Trump bewirbt sich für eine zweite Amtszeit, sein Herausforderer ist der demokratische Ex-Vizepräsident Joe Biden. Vor der Wahl maßen sich beide in mehreren TV-Duellen. Die letzte TV-Debatte zwischen Trump und Biden fand am 22. Oktober statt.

Die Präsidentschaftswahl in den USA findet am Dienstag, 3. November 2020 statt.

Die Amtseinführung des US-Präsidenten fällt seit 1933 auf den 20. Januar, die Amtszeit des neuen Präsidenten beginnt laut amerikanischer Verfassung an diesem Tag um 12 Uhr mittags. Die Termine der US-Wahl 2020 in der Übersicht:

03.11.2020 - 04.11.2020: Election Day

14.12.2020: Das Electoral College wählt Präsidenten und Vizepräsidenten

06.01.2021: Auszählung der Stimmen der Wahlmänner und -frauen

20.01.2021: Amtseinführung in Washington, D.C. (Inauguration Day)

Wann öffnen und schließen die US-Wahllokale?

Die Öffnungs- und Schließungszeiten der US-Wahllokale variieren teilweise um einige Stunden. Hier ist eine Übersicht, wo als erstes am Wahltag gewählt werden kann, wo die Stimmabgabe als letztes möglich ist und wann mit ersten Prognosen zum Wahlergebnis zu rechnen ist.

Zwischen 11.00-18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit öffnen die Wahllokale den USA beginnend mit der Ostküste und abschließend auf Hawaii. Allerdings gaben viele US-Bürger in einigen Bundesstaaten bereits vorab beim sogenannten Early Voting im Wahllokal oder per Briefwahl ihre Stimme ab. So haben zum Beispiel im US-Bundestaat Vermont schon mehr als die Hälfte aller Wähler gewählt. Insgesamt hatten am 21. Oktober 44 Millionen Amerikaner über Donald Trump und Joe Biden abgestimmt.

Um 24.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit schließen die ersten Wahllokale in einigen Bundestaaten wie Indiana und Kentucky wieder. In den Weststaaten wie Kalifornien und Washington dagegen haben die Wahllokale noch bis 5.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit geöffnet. Wie lange die Wahllokale geöffnet haben, ist von der jeweilige Zeitzone des Ortes abhängig. Diese kann auch innerhalb eines Bundesstaates unterschiedlich sein.

Kurz nach Schließung der Wahllokale ist mit ersten Prognosen zu rechnen. Bis die Stimmen der Wahlmänner und -Frauen ausgezählt sind, dauert es mehrere Wochen. Theoretisch könnte das Wahlergebnis so erst zwei Monate nach der Wahl feststehen. Eine frühzeitige Ergebnisverkündung ist aber durch Auszählungen in der Wahlnacht möglich. So wird es klare Tendenzen auf den Sieger der US-Präsidentschaftswahl wahrscheinlich am frühen Morgen deutscher Zeit geben.

US-Wahl 2020 im TV: Diese Sender übertragen die Wahlnacht live

Mit folgenden Live-Sendungen planen die deutschen TV-Sender zur Wahlnacht.