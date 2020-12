US-Politiker verliert vor laufender Kamera einen Zahn - Spott in sozialen Medien

Anzeige

Washington. Der republikaner Kongressabgeordnete Louie Gohmert hatte in den USA in den vergangenen Monaten immer wieder für eher unrühmliche Schlagzeilen gesorgt - etwa, weil er sich geweigert hatte, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen, im Sommer dann aber an Corona erkrankt war. Nach der US-Wahl hatte der 66-Jährige dann Gerüchte über einen angeblich in Deutschland beschlagnahmten Server verbreitet, der Unregelmäßigkeiten über die US-Wahl beinhalte. Eine frei erfundene Geschichte.

Seit Dienstag sorgt der Texaner wieder unfreiwillig für Schlagzeilen. Während eines Interviews löste sich augenscheinlich ein Zahn in seinem Mund, Gohmert geriet kurzzeitig ins Stocken und hörte auf zu sprechen, bevor er weiter redete. Ein Videoclip, der die Sekundenbruchteile in Nahaufnahme zeigt, verbreitete sich schnell in sozialen Medien und sorgte für reichlich Spott, vor allem von politischen Gegnern.

Bei Twitter wurde die Häme, der sich Gohmert ausgesetzt sah, allerdings auch kritisiert. Der Journalist Yashar Ali schrieb etwa, dass viele Menschen Zähne verlieren würden und deshalb „tief beschämt“ seien. „Unsere zahnmedizinische Versorgung ist eine Tragödie und sie betrifft sogar Menschen, die versichert sind.“

Gohmert meldete sich nach dem Vorfall selbst auch bei Twitter zu Wort. „Reporter sind schon jetzt mehr daran interessiert, über die Tatsache zu berichten, dass sich meine provisorische Krone während der heutigen Pressekonferenz gelöst hat, als zuvor über Hunter Bidens Laptop oder den Betrug bei der US-Wahl 2020. Hervorragende Prioritäten, wie immer“, schrieb er.

Den Tweet versah Gohmert mit dem Hashtag #Crowngate.