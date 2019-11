“Unter uns”-Star Ruedinger: Verliere bei Rolle Überblick zu Affären

Anzeige

Anzeige

Köln. "Unter uns"-Schauspieler Ben Ruedinger (44) verliert bei seinem Serien-Charakter Till Weigel mitunter die Übersicht zu dessen Beziehungen und Affären. "Ehrlich gesagt verliere ich da auch selbst manchmal den Überblick", sagte Ruedinger in Köln. Allerdings finde er die wechselnden Beziehungen von Till auch menschlich. "Menschen sind chaotisch", sagte Ruedinger. "Sie suchen aber eine Konstante im Leben."

Bei "Unter uns" ist Ruedinger selbst eine große Konstante. Der 44-Jährige spielt die Rolle Till Weigel seit dem Jahr 2000. Von Montag an feiert der Soap-Klassiker ein Jubiläum. Seit dem 28. November 1994 ist sie bei RTL zu sehen - also seit 25 Jahren. Die Serie spielt in Köln und wird auch dort gedreht.

RND/dpa