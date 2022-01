Larissa Marolt bekommt Rolle bei „Unter Uns“

Anzeige

Neue Aufgabe für Model Larissa Marolt: Die ehemalige „Germany‘s next Topmodel“-Teilnehmerin bekommt eine Rolle in der Vorabendsoap „Unter Uns“.

Ein Video auf der offiziellen Instagramseite der RTL-Serie verrät bereits, welche Rolle die 29-Jährige spielt. Dort sagt Marolt: „Ich spiele die Rolle der Fiona und bin sozusagen der kleine Racheengel.“ Fiona ist die Tochter von „Unter Uns“-Fiesling Rolf Jäger, die sich an einer gesamten Familie rächen will. Das erste Mal zu sehen ist Marolt am 12. Januar.

Marolt gewann 2009 die erste Staffel von „Austria‘s next Topmodel“, qualifizierte sich dadurch für „Germany‘s next Topmodel“, wo sie den 8. Platz in der vierten Staffel belegte. Sie übernahm in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Schauspielrollen, unter anderem in „Sturm der Liebe“ und „Anna und die Liebe“.