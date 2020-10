“Unter uns”: Isabel Vollmer steigt in RTL-Serie ein

Anzeige

Die Schauspielerin Isabel Vollmer ist zukünftig in der Daily Soap “Unter uns” auf RTL zu sehen. Ab November spielt sie in der beliebten TV-Serie mit, wie der Sender bekanntgab.

Die Seifenoper ist nicht die erste RTL-Produktion, in der die Wahl-Kölnerin zu sehen ist. So spielte sie bereits in der Serie “Freundinnen - Jetzt erst recht” die Figur Britta. Zudem war sie unter anderem Mitglied des Ensembles der deutschen Filmkomödie “Klassentreffen 1.0” von Til Schweiger.

Schauspielerin Isabel Vollmer. © Quelle: imago images/Future Image

Abseits ihrer darstellerischen Darbietungen hat Vollmer aber in der Vergangenheit auch schon anderweitig Aufsehen erregt. So zog sie sich für die Oktoberausgabe 2018 für das Männermagazin “Playboy” aus.