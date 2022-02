„Unter anderem Umständen: Mutterseelenallein“ im ZDF: Tummelplatz der Abgründe

Anzeige

illkommen auf dem Tummelplatz der menschlichen Abgründe“, begrüßt Kommissarin Alwa Sörensen ihre Kolleginnen und Kollegen von der Kripo Flensburg, als sie sie über das Darknet informiert, und das ist nicht übertrieben.

Krimis leben davon, Blicke hinter bürgerliche Fassaden zu werfen, aber „Mutterseelenallein“, die neunzehnte Episode aus der ZDF-Reihe „Unter anderen Umständen“, erzählt von einem besonders abscheulichen Verbrechen. Genau genommen sind es mehrere, weil sich der Täter zu immer weiteren Taten anstacheln lässt.

In meisten TV-Krimis werden Morde aus Eifersucht oder Habgier begangen

In den meisten TV-Krimis werden Morde aus Eifersucht oder Habgier begangen, gern auch mal im Affekt. In Zora Holts drittem Drehbuch für die Reihe geht es allein um die Lust am Töten – und um den Applaus einer Fangemeinde im Netz, deren Motive letztlich nicht weniger abstoßend sind als die des Mörders.

Das können Jana Winter (Natalia Wörner) und ihr Team zunächst jedoch nicht ahnen, auch wenn der Film früh sein eigentliches Thema andeutet, als sich die Hauptkommissarin über die vermeintliche Onlinesucht ihres heranwachsenden Sohnes ärgert.

Winterlicher Nachmittag am Strand

„Mutterseelenallein“ beginnt mit einem winterlichen Nachmittag am Strand. Kinder spielen, Erwachsene reden. Ein Mann (Stephan Grossmann) ermahnt seinen kleinen Jungen, nicht zu nah ans Wasser zu gehen. Als Jimmy am Abend nicht nach Hause kommt, fürchtet der verwitwete Vater das Schlimmste. Winter richtet eine Soko ein und überträgt die Leitung Arne Brauner (Martin Brambach). Kurz drauf kursieren Bilder des toten Kindes im Internet. Die Ermittlungen konzen­trieren sich zunächst auf einen Urlauber (Michael Wittenborn), der schon mal durch den Handel mit kinderpornografischen Bildern auffällig geworden ist.

Geschickt macht das Drehbuch Kommissarin Sörensen (Lisa Werlinder) zur Fremdenführerin des Teams durch die dunklen Seiten des Internets. Als ehemalige Hackerin weiß sie genau, wo sie nach den Abgründen suchen muss, und was sie dort entdeckt, wird alle schockieren, die danach streben, ein gottgefälliges Leben zu führen: Der Mörder wird für seine Taten gerühmt, und weil die Fangemeinde nach mehr lechzt, überträgt er den nächsten Mord als Livestream. Dann bittet er um Anregungen für weitere Opfer.

Chefin als Zielscheibe

Regisseurin Judith Kennel, die bislang alle Filme der Reihe auf in der Regel hohem Niveau inszeniert hat, belässt es bei kurzen Eindrücken, aber die genügen vollauf: Die Vorschläge reichen von Politikern über Repräsentanten von ARD und ZDF bis zur Polizei, was Sörensen auf die tollkühne Idee bringt, ihre Chefin als Zielscheibe ins Spiel zu bringen. Jana Winter als Köder für die Bestie: Hamm ist entsetzt, aber die Hauptkommissarin findet die Idee gar nicht schlecht, denn auf diese Weise wäre die Polizei dem Mörder endlich einen Schritt voraus. Allerdings entwickeln sich die Dinge ganz anders und vor allem viel schlimmer als erwartet: Der Onlinekiller dreht den Spieß um, trifft Winter dort, wo sie am verletzlichsten ist.

In der Betroffenheit der Teammitglieder liegt ohnehin die große Stärke der Geschichte. Die Handlung an sich ist äußerst fesselnd, aber emotional mitreißend wird sie erst durch die persönlichen Perspektiven von Winter, Hamm und Brauner, der gar zur tragischen Figur wird. Seine Chefin hat ihn zum Soko-Leiter gemacht, weil er einst ein entführtes Mädchen gefunden hat. „Hundert Jahre her“, findet Hamm, und er soll recht behalten mit seiner Skepsis: Als die Leiche des Kindes gefunden wird, hat Alkoholiker Brauner einen Rückfall und begeht deshalb einen verhängnisvollen Fehler.

Sehr markant besetzte Nebenfiguren

Kennels Arbeit mit dem Ensem­ble ist auch diesmal wieder ausgezeichnet. Das gilt nicht zuletzt für die sehr markant besetzten Nebenfiguren. Die Bildgestaltung (Kamera: Nicolay Gutscher) ist ein weiteres Qualitätsmerkmal der Reihe. Die unheilvolle Musik (Christoph Zirngibl) bereitet mit ihrem weiblichen Gesang von Anfang an den perfekten akustischen Boden für Holts immer grausigere Geschichte.

„Unter anderen Umständen: Mutterseelenallein“ läuft am Montag, 7. Februar, ab 20.15 Uhr im ZDF.