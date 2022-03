„Unsere wunderbaren Jahre“: ARD-Serie mit neuer Staffel für 2023

Anzeige

München. Um die sechs Millionen Zuschauer schauten vor zwei Jahren die Wirtschaftswunderzeit-Miniserie „Unsere wunderbaren Jahre“ mit Stars wie Katja Riemann, Anna Maria Mühe, Hans-Jochen Wagner und Ludwig Trepte. Nun setzt die ARD die Serie fort, die im März 2020 als Dreiteiler in Doppelfolgen ausgestrahlte wurde.

Derzeit laufen die Dreharbeiten für die zweite Staffel der sogenannten WDR/ARD-Degeto-Event-Serie, basierend auf dem Roman von Peter Prange, wie das Erste am Mittwoch mitteilte. Die Ausstrahlung der sechs Folgen à 45 Minuten ist für 2023 geplant.

Die neuen Folgen werden wieder in Nordrhein-Westfalen gedreht, etwa in Dormagen, Gummersbach, Mönchengladbach, Rommerskirchen und Köln. Sie erzählen die in den 40ern und 50ern begonnene Geschichte der Fabrikantenerbin Christel Wolf (Riemann), ihrer drei Töchter und deren Kindern in den 60er Jahren weiter - rund um die 68er-Umbrüche.