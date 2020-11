Uneinigkeit bei Fox News: Moderatorin lästert über Interview-Gast

Anzeige

New York. In den sozialen Netzwerken geht derzeit ein Video aus dem Programm des Trump-freundlichen US-Nachrichtensenders Fox News viral. In dem Clip vom 9. November ist zu sehen, wie die Moderatorin Sandra Smith - offenbar ohne zu wissen, dass sie gerade gefilmt wird - über die Aussagen eines Interview-Gastes herzieht. Smith verzieht mehrfach das Gesicht und fragt: „Was? Was passiert hier?“

Hintergrund ist ein Gespräch mit der in Washington DC ansässigen Anwältin und Trump-Anhängerin Cleta Mitchell. Sie zweifelt live auf Sendung das Wahlergebnis an. „Nur weil CNN und sogar Fox News sagen, das jemandes Präsident sei, macht ihn nicht zum Präsidenten“, findet Mitchell.

Moderatorin Smith ist in diesem Augenblick eigentlich nicht auf Sendung - das Interview führt ihr Kollege Trace Gallagher. Dennoch wird sie offenbar unbeabsichtigt eingeblendet.

„Was passiert hier?“

Das führt zu einer amüsanten Szene: Smith kann die Aussagen der Anwältin offenbar nicht fassen. In dem Ausschnitt, der derzeit auf Twitter herumgereicht wird, ist zu sehen, wie die Moderatorin zunächst ungläubig in Richtung Kamera oder Bildschirm blickt, dann die Stirn runzelt und dann ein ungläubiges „What?“ aus ihr herausbricht. Dann zieht die Moderatorin eine Grimasse und ergänzt: „Was passiert hier?“

Währenddessen führt Smiths Kollege Trace Gallagher das Interview in aller Seelenruhe weiter. Offenbar an ihn richtet die Moderatorin dann den Satz: „Trace, wir haben es verkündet“, um klar zu machen, dass an dem Ergebnis nicht zu rütteln ist. In den USA ist es Tradition, dass die großen Nachrichtensender wie CNN, NBC oder Fox News nach der US-Wahl den Wahlsieger verkünden. Hintergrund ist, dass die Vereinigten Staaten keine zentrale Instanz haben, die das Ergebnis ausruft. Dann senkt Smith kopfschüttelnd wieder den Kopf.

In den sozialen Netzwerken sorgt die Szene für Belustigung. Eine Twitter-Nutzerin kommentiert das Video mit: „Sie ist heute jede von uns“. Ein anderer schreibt: „Es ist wunderschön“. Und ein weiterer meint: „'Was ist los?' sollte der Satz des Jahres 2020 werden.“

Uneinigkeit im Fox-Programm

Für einige Twitter-Nutzer ist aber auch ein anderer Umstand an der Szene bezeichnend: Smith widerspricht nämlich nicht nur der interviewten Anwältin, sondern auch indirekt ihrem Kollegen Trace Gallagher, der die Trump-Anhängerin offenbar recht wohlwollend befragt. Auch nach der vielfach widerlegten Aussage der Anwältin und Smiths Einwand, scheint der Moderator nicht weiter kritisch nachzuhaken. Stattdessen sagt er: „Ich denke, Cleta macht hier einen guten Punkt.“

Dass unter Fox-News-Mitarbeitern in Bezug auf die US-Wahl eine gewisse Uneinigkeit herrscht, ist ein offenes Geheimnis. Der größte Nachrichtensender der USA ist seit jeher auf ein konservatives Publikum ausgerichtet. Spätestens sei der Wahl von Donald Trump arbeitet die Redaktion nach Einschätzungen von Experten stark propagandistisch. Bei der US-Wahl 2020 jedoch wendete sich überraschend das Blatt: Schon die Wahlberichterstattung fiel für Fox-Verhältnisse ungewohnt kritisch aus, was nicht zuletzt am unabhängigen „Decision-Desk“ liegen dürfte, der seit jeher für die Wahlberichterstattung zuständig ist.

Am Mittwochmorgen vergangener Woche vermeldete Fox News dann auch noch verfrüht den Sieg der Demokraten in Arizona, was für Proteste aus Trumps Wahlkampfteam sorgte. Und bei einer Pressekonferenz von Trumps Pressesprecherin Kayleigh McEnany schaltete Fox-News zuletzt sogar ganz weg. Moderator Neil Cavuto kommentierte: „Wenn sie nicht mehr Details hat, um das zu belegen, kann ich Ihnen das nicht mit gutem Gewissen weiter zeigen.“

Video Trumps Lieblingssender: Was hinter dem Phänomen Fox News steckt 5:38 min Was ist das für eine merkwürdige Beziehung zwischen einem Nachrichtenmedium und dem US-Präsidenten? © RND

Meinungsmoderatoren weiter pro Trump

Seither sind im Programm von Fox-News verschiedene Strömungen der Berichterstattung zu beobachten. Während in den Nachrichtenformaten (wie etwa die Sendung von Sandra Smith) die Trump-Kritik immer lauter wird, schwärmen Meinungsmoderatoren wie etwa Laura Ingraham, Sean Hannity oder Tucker Carlson im Abendprogramm weiter für den scheidenden US-Präsidenten.

Trump selbst hatte erst am Donnerstag einen Clip der Sendung von Tucker Carlson retweeted. In dem zehnminütigen Stück säht der Moderator - ganz ähnlich wie Trump - Zweifel am Wahlergebnis und spricht von Wahlbetrug.

Treue Zuschauer des Senders äußern angesichts der Berichterstattung schon sehnsüchtige Wünsche. Ingraham, Carlson und Hannity sollten bitte ihren eigenen TV-Sender gründen, schreibt etwa einer auf Twitter. Fox-News sei einfach nicht mehr das selbe.