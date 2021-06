Umbruch zur neuen Staffel: Vier Coaches verlassen „The Voice of Germany“

Anzeige

Im Sommer starten die Aufzeichnungen für die elften Staffel von „The Voice of Germany“. Nach dem Jubiläum kündigen Sat.1 und Pro Sieben eine große Veränderung an. Mindestens zwei rote Stühle werden neu besetzt. „Nach dieser einmaligen Coach-Konstellation mit zwei besonderen Doppelstühlen legen die #TVOG-Coaches Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber eine Voice-Pause ein“, heißt es in einer Mitteilung der Sender am Mittwoch.

Catterfeld und Kloß, sowie Garvey und Haber traten in der zehnten Staffel einmalig als Teams an. An den anderen beiden Buzzern saßen Mark Forster und Nico Santos, Michael Schulte gab Talenten in der Comeback Stage eine zweite Chance. Informationen zu ihrer „The Voice“-Zukunft machen Sat.1 und Pro Sieben nicht.

Wer folgt auf Garvey und Co.?

Ein endgültiges Aus ist es für die vier scheidenden Coach allerdings nicht, wie Pro-Sieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann versichert: „Danke, dass ihr uns so viele grandiose Momente in der ‚The Voice of Germany‘-Jubiläumsstaffel beschert habt. Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur ‚Voice‘-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen“, sagt er.

Wer in der elften Staffel auf den roten Stühlen sitzt, wollen Pro Sieben und Sat.1 zum Start der Show-Aufzeichnungen im Sommer mitteilen.