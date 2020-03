Um Netz nicht zu überlasten: Start von Disney+ in Frankreich verschoben

Anzeige

Paris. Disney verschiebt wegen der Corona-Krise den Start seines neuen Online-Videodienstes in Frankreich. Das neue Streaming-Angebot soll statt kommenden Dienstag (24. März) am 7. April auf den Markt kommen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag unter Bezug auf den Disney-Sitz in Frankreich mitteilte.

Auf Bitten der französischen Regierung hin habe man das Datum verschoben, um die Netze nicht zu überlasten, zitierte AFP den Anbieter. Seit der in Frankreich am Dienstag verhängten Ausgangssperre ist ein großer Teil der französischen Arbeitnehmer ins Home-Office gegangen, und viele Menschen schauen Serien und Filme bei Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime.

Disney+ soll Netflix und Amazon Prime Konkurrenz machen

Ihnen will der Hollywood-Gigant Walt Disney mit seinem neuen Dienst Konkurrenz machen. In den USA hatte der Streaming-Service Disney+ am 12. November Premiere gefeiert. In Deutschland soll der Streamingdienst am 24. März an den Start gehen.

RND/dpa