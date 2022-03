Electronic Arts entfernt russische Teams aus „Fifa“-Spielereihe

Anzeige

Auch der Videospielehersteller Electronic Arts (EA) reagiert auf Putins Krieg in der Ukraine. Das Unternehmen entfernt die russische Nationalmannschaft sowie alle Clubmannschaften des Landes aus seiner populären Fußballspielereihe „Fifa“.

„EA Sports steht solidarisch mit dem ukrainischen Volk und fordert wie so viele Stimmen in der Welt des Fußballs Frieden und ein Ende der Invasion in der Ukraine“, heißt es in einer Mitteilung des Videospieleherstellers. In Übereinstimmung mit Partnern bei Fifa und Uefa habe EA Sports den Prozess eingeleitet, die russische Nationalmannschaft und alle russischen Klubs aus Produkten der „Fifa“-Reihe zu entfernen. Davon betroffen seien „Fifa 22″, „Fifa Mobile“ und „Fifa Online“.

Der Hersteller prüfe auch damit zusammenhängende Änderungen an anderen Bereichen der Spiele. „Wir werden unsere Communitys über alle ergriffenen Maßnahmen auf dem Laufenden halten und danken den Spielern für ihre Geduld, während wir diese Updates durchführen“, heißt es abschließend.

Auch beim Eishockeyspiel „NHL 22″ werden alle russischen und auch belarussischen Mannschaften entfernt, wie EA auf Twitter mitteilte. Das geschehe in den „kommenden Wochen“. Der Fußball-Weltverband Fifa und die Europäische Fußball-Union Uefa hatten Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert.