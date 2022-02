Krieg in Ukraine: ARD und ZDF senden erstmals am Wochenende „Morgenmagazine“

Anzeige

Mainz. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat ARD und ZDF veranlasst, ihre morgendlichen Informationssendungen erstmals auf das Wochenende auszudehnen. Wie die Sender am Freitag mitteilen, wird das „ZDF-Morgenmagazin“ einen Tag länger als üblich auf Sendung gehen und Samstag von 7 bis 10.30 Uhr informieren. Das „ARD-Morgenmagazin“ startet einen Tag früher und sendet im Ersten Sonntag von 7 bis 9.30 Uhr. Beide Live-Sendungen seien jeweils sowohl in der ARD als auch im ZDF zu sehen, zudem auf dem gemeinsamen Sender Phoenix.

Der Grund für die Ausweitung des Programms sei das große Informationsinteresse, hieß es. Die Sendungen moderieren Mitri Sirin und Harriet von Waldenfels (Samstag) sowie Sven Lorig und Anna Planken (Sonntag). Bereits am Donnerstag und Freitag hatte das „ZDF-Morgenmagazin“ seine Sendezeit um jeweils 90 Minuten verlängert, um vom russischen Angriff auf die Ukraine zu berichten.

Wie die Sender mitteilten, geht die Geburtsstunde der Magazine auf den Golfkrieg im Jahr 1991 zurück. Damals sei erstmals das Bedürfnis erkannt worden, sich bereits morgens über aktuelle Entwicklungen zu informieren, woraufhin die Sendungen 1992 im wöchentlichen Wechsel der beiden Programme starteten.