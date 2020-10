Über 100.000 Follower: Fliege von Mike Pence hat eigenen Twitter-Account

Anzeige

Sie wurde hinterher als “heimlicher Star” gefeiert und sorgte in sozialen Medien für mehr Aufmerksamkeit als manch inhaltliches Thema: die Fliege, die während der TV-Debatte der US-Vizepräsidentschaftskandidaten auf dem silbernen Haar von Mike Pence landete und dort minutenlang verharrte. Klar, dass solch ein Social-Media-Star auch einen eigenen Twitter-Account braucht – und der hat am Donnerstagnachmittag bereits mehr als 100.000 Follower. Mit wem es die Fliege politisch hält, daran besteht wenig Zweifel.

Pünktlich zum Ende der Debatte setzt die Fliege ihren ersten Tweet ab: “That was awful” – “das war schrecklich”, twitterte der Account “Mike Pence’s Fly”.

Wer denn so schrecklich gewesen sei, daran lässt die Fliege in den folgenden Tweets keinen Zweifel: “lord of the lies” (“Herr der Lügen”) heißt es in einem Tweet mit einem Foto der Fliege auf dem Kopf von Mike Pence.

Später twittert die Fliege: “Ich bin eine Fliege. Ich bin schwul. Ich wähle Joe Biden.”

Der Kontakt mit Mike Pence scheint der Fliege inzwischen allerdings auch Sorgen zu bereiten: “Bin gleich zurück, mache einen Corona-Test”, twittert sie am Donnerstagnachmittag.

Knapp 110.000 Follower und 46 Tweets (Stand: Donnerstagnachmittag) – keine schlechte Bilanz für den tierischen Influencer. Über mangelnde Aufmerksamkeit konnte sich die Fliege freilich schon während der Debatte zwischen Trump-Vize Pence und Joe Bidens Vizekandidatin Kamala Harris nicht beschweren. “Das ist nicht auf Ihrem Fernseher. Das ist auf seinem Kopf”, twitterte MSNBC-Journalistin Rachel Maddow. “Die Fliege weiß Bescheid”, schrieb Autor Stephen King beim Kurznachrichtendienst. Andere machten Witze darüber, dass die Fliege am Haarspray festkleben könnte oder jetzt möglicherweise einen Coronavirus-Test machen sollte.

Joe Biden verkauft Fliegenklatschen

Auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden nutzt die Aufmerksamkeit, die die Fliege erfuhr: Er twitterte ein Foto von sich mit einer orangefarbenen Fliegenklatsche in der Hand und der Bitte, 5 Dollar zu spenden, damit diese “Kampagne abhebt”.

Bidens Wahlkampfteam rief Unterstützer auch auf, sich ein Andenken an das Duell der Vize zu sichern: “Lassen Sie diese Debatte nicht davon schwirren”, schrieb sie auf Twitter. “Verscheucht Fliegen und Lügen.”

Am Morgen war die Fliegenklatsche bereits ausverkauft.