Video von Impfschlange begeistert bei Twitter: „Wer nicht auf seine Frau hört, ist am Ende selbst Schuld“

Seitdem 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf der Arbeit gilt, zieht die Nachfrage nach Impfungen wieder an. Bei offenen Impfangeboten ohne Termin sorgt das zum Teil für Schlangen - so auch etwa in Hamburg. Von dort teilt der ARD-„Panorama“-Redakteur Johannes Edelhoff nun ein Video, das in den Sozialen Medien für viel Unterhaltung sorgt.

Darin zu sehen ist nämlich eine Frau, die sich darüber lustig macht, dass ihr Mann hier für den Piks lange anstehen muss, während sie sich schon früher mit Termin beim Hausarzt hatte impfen lassen. Auf die Frage des Reporters in dem Clip, warum sie hier sei, sagt sie süffisant: „Ich bin wegen meinem Mann hier, weil mein Mann hat sich nicht geimpft, hat mir nicht zugehört (...), jetzt muss er die Strafe kriegen und so lange Schlange stehen.“

„Heldin des Tages“: In den Sozialen Medien wird die Frau gefeiert

Als sie gefragt wird, warum ihr Mann nicht auf sie hören wollte, sagt die Frau: „Ich weiß es nicht. Hat gesagt, das ist nicht nötig, brauche ich nicht. Weil jetzt in U-Bahn und S-Bahn 3G gezeigt werden muss und seine Auto in der Werkstatt ist (...), muss er das zeigen. Deswegen muss er sich impfen lassen.“ Sie lacht und meint weiter: „Man muss auf Frau hören.“ Als der Reporter sich zu dem Mann umdreht, dreht der sich weg und will nichts sagen. Da muss seine Frau wieder lachen.

Redakteur Edelhoff untertitelt das Video auf Twitter scherzhaft mit den Worten „Wer nicht auf seine Frau hört, ist am Ende selbst Schuld!“. Auch in den Kommentaren bekommt die Frau viel Unterstützung. „Meine Heldin des Tages“, schreibt etwa ein Nutzer. „Welchen Preis können wir dieser Frau verleihen?“, fragt ein anderer scherzhaft.