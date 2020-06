Twitter-Nutzer twittert das gleiche wie Donald Trump, um zu testen, ob er blockiert wird

Anzeige

Der Twitter-User “BizzareLazar" wagt ein Experiment: “Ich twittere, was der Präsident twittert. Wird Twitter mein Konto sperren?” Mit dem Versuch will er unter dem Account “SuspendThePres” zeigen, wie der Nachrichtendienst auf dieselben Inhalte unterschiedlicher Personen reagiert. Außerdem fordert er die Leser auf: "Bitte meldet meine Tweets, die gegen die Regeln verstoßen. Bitte teilt dieses Experiment.”

68 Stunden später wird der Account gesperrt

Ungefähr 68 Stunden später wurde der Twitter-Account des Mannes aus Arizona gesperrt, wie er berichtet. Die Begründung lautet, dass das Konto gegen die Regeln verstoßen und gewaltverherrlichende Inhalte veröffentlicht habe. Dazu twitterte er: “Das Konto hat gerade eine 12-stündige Sperre. Es dauerte ungefähr 68 Stunden, bis Twitter mich suspendiert hat. Der verletzende Tweet wurde gelöscht. Twitters Begründung für den Verstoß? Gewaltverherrlichend. Das Experiment wird fortgesetzt.”

US-Präsident Donald Trump hatte nach gewalttätigen Protesten in der Stadt Minneapolis nach dem Tom von George Floyd mit Konsequenzen gedroht: “Habe gerade mit Gouverneur Tim Walz gesprochen und ihm gesagt, dass das Militär ganz an seiner Seite steht. Wenn es Schwierigkeiten gibt, werden wir die Kontrolle übernehmen, aber wenn die Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen”, hatte er getwittert.

Twitter versieht Trumps Post mit Warnhinweis - löscht ihn aber nicht

Die Aussage “Wenn die Plünderungen losgehen, geht das Schießen los” (“When the looting starts, the shooting starts”) ist historisch behaftet und vorbelastet. Mit den Worten “When the looting starts, the shooting starts” hatte 1967 der ehemalige Polizeichef von Miami das geplante Vorgehen gegen die schwarze Bevölkerung angekündigt.

Den Beitrag des Präsidenten hat Twitter inzwischen als Verstoß gegen die “Regeln zur Gewaltverherrlichung” markiert, allerdings nicht gelöscht. Weil möglicherweise ein “öffentliches Interesse daran besteht”, sei der Tweet weiter zugänglich. “SuspendThePres” hingegen musste die Kopie des Trump-Textes löschen. Das will ihn aber keineswegs davon abhalten, sein Experiment fortzusetzen.