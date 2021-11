Das neue „TV total“: So reagieren Twitter-User auf das Comeback

Anzeige

Gerade erst feierte das längst abgeschaffte „Wetten dass..?“ im ZDF sein Comeback, nun brachte am Mittwochabend auch ProSieben eine seiner erfolgreichsten Sendungen überhaupt zurück ins Fernsehen: „TV total“ ist wieder da!

Einmal die Woche soll die Sendung künftig laufen, die erste Folge lief am Mittwoch um 20.15 Uhr. Im Netz diskutierten die Userinnen und User viel über die Neuauflage – auffallend viele nette Worte gab es für Moderator Sebastian Pufpaff. Der musste immerhin in sehr große Fußstapfen treten: Stefan Raab hatte die Sendung vor ihm mehr als 16 Jahre moderiert, war immer das Gesicht des Formats gewesen.

Die Kommentare reichen von „Onkel Puffi, großes Kino!“, über „Es ist nicht Stefan, aber mega gut!“ bis hinzu „Er steht da, als wäre es das normalste von der Welt.“

Auch für die Sendung selbst gibt es viel Lob. So schreibt Youtuber Freshtorge auf Twitter: „Sehr positiv überrascht bisher von TV total. Puffi gefällt mir super.“ Und selbst Konkurrent RTL nimmt sich selbst aufs Korn und postet ein Video der Sendung.

Für den ein oder anderen User erinnert es dann aber doch zu sehr an alte Zeiten, so schreibt ein Mann auf Twitter: „Im Vergleich zu TV Total war ‚Wetten dass..?‘ am Samstag revolutionär innovativ und radikal fortschrittlich.“