Sexismusvorwürfe gegen „TV Total“: Genannte FDP-Politikerin meldet sich zu Wort

Dass der Restart von „TV Total“ ohne Stefan Raab und mit Sebastian Pufpaff quotentechnisch als auch von der Zuschauerkritik her so gut gelungen ist, überraschte viele - doch der neue Entertainer der ProSieben-Sendung überzeugt die Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis jetzt. In der neuesten Folge leistet der Moderator sich einen „Gag“, der Sexismusvorwürfe auslöst. So fragte Pufpaff Bundestagspolitiker Gregor Gysi (Die Linke), wer „die schärfste Biene im neuen Bundestag“ sei. Anstatt die Frage einfach nicht zu beantworten, sagt der Politiker: „Die kenne ich schon, ist eine von der FDP“, sagt er und ergänzt auf Nachfrage, welche es denn sei, dass Pufpaff die selbst finden müsse.

Doch damit nicht genug: Danach macht sich Pufpaff wirklich auf die Suche, es werden Bilder zweier FDP-Politikerinnen eingeblendet: Nicole Bauer und Ria Schröder. Kein Wunder, dass im Netz daraufhin Sexismusvorwürfe laut werden. „Ich kann es gar nicht fassen: Gestern hat sich #TVTotal auf die Suche nach der „schärfsten Biene der FDP“ gemacht und hat so weibliche Politikerinnen gedemütigt. Das lässt mich fassungslos zurück. Ich hoffe, die Redaktion schämt sich in Grund und Boden“, schreibt etwa Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, auf Twitter, und fordert eine Entschuldigung von „TV Total“ und dem Sender ProSieben.

FDP-Politikerin Nicole Bauer findet „TV Total“-Beitrag sexistisch

Mittlerweile hat sich auch eine der beiden genannten Politikerinnen kritisch zu Wort gemeldet. „Halte ich die Aktion von #tvtotal für sexistisch und problematisch? Ja. Das tue ich und ich frage mich auch, in welcher Zeit wir 2021 überhaupt leben, dass Frauen in der Öffentlichkeit so sehr auf ihre Optik reduziert werden“, so die deutlichen Worte von Nicole Bauer auf Twitter. „Die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen (und hier insb. Politikerinnen) primär nach ihrem Äußeren beurteilt und gedemütigt werden, ist fürchterlich und frustrierend!“, schreibt sie weiter, und weist darauf hin, dass sie sich als frauenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion seit Jahren für „eine respektvollere Gesellschaft“ einsetze. „Bis dahin haben wir wohl noch einen weiten Weg und viel Arbeit vor uns“, so ihr Fazit nach dem „TV Total“-Beitrag.

Ein offizielles Statement des Senders oder des Moderators Pufpaff zu den Vorwürfen gibt es bisher nicht.