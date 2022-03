„TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff: „Wir lassen uns nicht von einem Diktator das Maul verbieten“

Anzeige

Wie sollen Unterhaltungsshows mit Putins Krieg in der Ukraine umgehen? Vor dieser Frage stand am Mittwochabend auch „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff. Der wählte den Weg der deutlichen und teilweise vulgären Sprache.

Dass die Pro-Sieben-Show die Situation in der Ukraine nicht aussparen würde, wurde gleich zu Beginn klar. Wie in jeder Folge war eine Zuschauerin für die Begrüßungsansage zuständig, diesmal Sonya: „Mein Herz schlägt für die Ukraine. Stoppt Putin!“, sagte sie unter anderem auf Ukrainisch.

Moderator Sebastian Pufpaff kam dann mit einer kleinen ukrainischen Flagge ins Studio und betonte: „Ja, wir machen eine Sendung. Wir lassen uns nicht von einem durchgeknallten Diktator mit einem Fetisch für lange Tische das Maul verbieten. Von wegen!“

Sebastian Pufpaff: „Mut ist bewundernswert.“

Auch in Pufpaffs Stand-up-Part ging es ausschließlich um Putins Krieg in der Ukraine. So spielte der „TV total“-Moderator einen Clip ein, in dem der russische Staatspräsident den Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes Sergei Naryshkin zurechtweist: „Putin ist so durchgeknallt, dass sogar sein Geheimdienstchef Angst vor ihm hat“, sagte Pufpaff. Ansonsten fiel im Zusammenhang mit dem russischen Präsidenten relativ häufig das F-Wort oder andere Beschimpfungen, wie in der Show üblich größtenteils in Form von Einspielern mit Ausschnitten aus alten TV-Sendungen.

Zwischendurch wurde Pufpaff aber auch wieder ernst und betonte mit Blick auf die Ukrainerinnen und Ukrainer: „Ihr Mut ist bewundernswert.“ Das Verhalten von Putin mache ihm dagegen Angst.

Nach der ersten Werbeunterbrechung ging es dann bei „TV total“ wieder weiter mit „dem ganz alltäglichen TV-Wahnsinn“, wie Pufpaff es nannte.