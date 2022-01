Nach Corona-Infektion: Sebastian Pufpaff moderiert wieder „TV total“

Anzeige

Wegen einer Corona-Infektion konnte Sebastian Pufpaff am vergangenen Mittwoch nicht „TV total“ moderieren. Der ehemalige Show-„Praktikant“ Elton sprang ein. Wie Pro Sieben am Montag auf Twitter erklärte, kehrt Pufpaff für die Sendung am kommenden Mittwoch aber wieder vor die Kamera zurück. „Sebastian Pufpaff ist wieder fit. Wir freuen uns schon auf TV total mit Onkel Puffi am Mittwoch“, schrieb der Sender.

Elton verliert bei „Blamieren oder kassieren“

Elton hatte die Moderation von „TV total“ nach der Corona-Infektion von Sebastian Pufpaff kurzfristig übernommen. Dass es der 50-Jährige sein wird, der den Stammmoderator vertritt, war bis zum Showbeginn ein Geheimnis.

Elton führte klassisch mit Stand-Up in die Sendung ein. Es folgte ein Beitrag, in dem Elton eine Ausbildung zum Corona-Tester machte. Anschließend spielte er noch „Blamieren oder kassieren“ gegen einen Zuschauer aus dem Studio - Kai Pflaume moderierte. Gegen Kandidat Sascha hatte Elton bei dem Quiz-Klassiker aber keine Chance und verlor deutlich.

Elton startete TV-Karriere als Show-„Praktikant“ bei Stefan Raab

Unter Stefan Raab, der „TV total“ bis zu seinem Abschied vor über fünf Jahren zum Erfolg führte, moderierte Elton das Quiz noch selbst. Raab war es auch, der Elton vor über 20 Jahren als Show-„Praktikant“ zu Pro Sieben holte und ihm damit zu seiner TV-Karriere verhalf.

Nachdem er am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal „TV total“ moderierte, schrieb Elton auf Instagram zu einem Foto von sich und Kai Pflaume aus dem Studio emotional: „Ich hatte Tränen in den Augen.“